Alex Belli si allontana da Soleil ma si avvicina a un’altra vippona: “Eri bellissima stasera” (VIDEO)

1 Alex Belli si avvicina a Sophie Codegoni

Questa notte i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati protagonisti del Game Night in cui ne sono successe di tutti i colori. A condurlo sono state Jessica Selassié e Sophie Codegoni. E proprio alla conclusione del game Alex Belli si è avvicinato all’ex tronista di Uomini e donne per farle i complimenti.

Alex, infatti, le ha detto di averla trovato bellissima, molto televisiva e adatta a questo ruolo. Come riporta il sito del Grande Fratello, per Belli lei ha dimostrato di essere neutrale nei confronti di tutti i concorrenti, questo la rende una conduttrice professionista in crescita.

Sophie è ovviamente rimasta molto contenta di questi complimenti, soprattutto perché derivanti da un attore importante come lui. L’ha quindi ringraziato e ha aggiunto che spera che la sua interpretazione di presentatrice del gioco sia stata vista dal pubblico, poichè ha ammesso di essere preoccupata che fosse troppo tardi per avere l’attenzione di tutti.

Alex Belli l’ha quindi tranquillizzata dicendole che, essendo questo un reality, tutto viene visto, se non in diretta anche nei giorni successivi. Quindi, secondo lui, la sua scena non passerà certo inosservata. Potete vedere un estratto del video di quanto successo QUI.

A tal proposito, il pubblico ha notato una particolare attezione di Alex nei confronti di Sophie Codegoni, lasciando trasparire anche una forte intesa tra loro che non avevamo visto fino ad ora.

Tra l’altro di recente Alex si è un po’ allontanato da Soleil Sorge. Ecco cosa è successo…