1 Su Instagram Alex Belli smette di seguire Soleil

Alex Belli e Soleil Sorge – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

L’ennesimo confronto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha scatenato emozioni contrastanti in Alex Belli. Sebbene l’attore abbia tentato di chiarire i dissapori con l’influencer e recuperare così la loro ‘amicizia artistica’, la strada sembra essere più dura del previsto. Durante il faccia a faccia con Soleil, Alex ha provato in tutti i modi a farle capire il suo punto di vista, spiegando di volerle davvero bene e di tenerci a lei, nonostante tutto. Nel lungo monologo Belli ha anche difeso Delia che, da donna ferita, ha un certo risentimento nei confronti della fashion blogger.

Parole che non hanno scomposto più di tanto la Sorge, la quale gli ha suggerito di chiedere scusa anziché continuare a ripetere le stesse cose. Prima di andare via, oltretutto, Alex Belli ha anche messo in guardia Soleil dal nuovo arrivato Alessandro Basciano e con quest’ultimo ha avuto un battibecco poco dopo.

Ieri Alex Belli ha messo in atto l’ennesimo colpo di scena. Improvvisamente i più attenti utenti di Instagram hanno notato che ha smesso di seguire Soleil Sorge. Dopo un po’, però, il ‘segui’ è magicamente ricomparso. Evidentemente Alex ci ha ripensato…

Prima e dopo tra i seguiti di Alex Belli su Instagram

E non è finita qui. Su Twitter infatti Alex Belli si è lasciato andare a una stranissima dedica, rivolta proprio a Soleil Sorge. Ecco quanto scritto dall’attore sul suo account ufficiale: “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza! EYESNEVERLIE #axb“.

Il post Twitter di Alex Belli

Il messaggio di Alex Belli potrebbe essere motivo di argomento durante la puntata di lunedì prossimo (non ci sarà il doppio appuntamento al venerdì), quando il GF Vip tornerà a farci compagnia su Canale 5. Alex, intanto, sembra essersela presa anche con un altro compagno d’avventura…