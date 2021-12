L’avvertimento di Alex Belli a Soleil

Non sembra esserci proprio pace nel rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Anche questa sera i due sono stati grandi protagonisti della puntata e c’è stato l’ennesimo confronto, prima a distanza e poi un acceso faccia a faccia. Oltre a ribadire i soliti concetti prima di andare via l’attore ha lanciato uno strano avvertimento all’ex coinquilina:

“Occhio perché i tentatori copia e incolla ce li hai lì dentro”, ha detto Alex Belli. Soleil Sorge l’ha guardato stranita, ma ha capito subito il riferimento ad Alessandro Basciano che ancor prima di entrare ha confidato di provare interesse sia per Soleil che per Sophie Codegoni e proprio con la prima non sono mancate piccole attenzioni.

L’accaduto in queste ore ha infastidito non poco Alex Belli, che già sui social ha lanciato una stoccata a riguardo: “ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INIZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!!”. E per questo stasera ci ha tenuto a ribadire il concetto.

Oltre a dirlo a Soleil Sorge, Alex Belli ha affrontato il tutto con Alessandro Basciano e si da studio gli ha lanciato qualche stoccata. Il tweet in questione è stato mostrato in puntata al diretto interessato. La Sorge non è riuscita a trattenere una risata, mentre Basciano ha replicato: “Io semplicemente gli rispondo. A parte che non conoscendolo nemmeno mi posso permettere di giudicarlo più di tanto, ma anziché preoccuparmi di queste cose, mi preoccuperei a stare con la moglie. La prima volta gliele ha fatte finte le corna, ma la seconda…Non lo so. Visto che occupa tutto sto tempo a scrivere degli altri”.

Pronta la ribattuta di Alex Belli: “Caro il mio Basciano, nonostante abbiamo le iniziali uguali. Non ce l’ho con te ma voglio darti un consiglio…”, suggerendogli di evitare di fare il copia e incolla di ciò che in precedenza ha fatto lui…

Alex e Alessandro hanno già qualche questione "irrisolta" tra loro… #GFVIP pic.twitter.com/YGNRQuLb5C — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

E voi da che parte state? Alex Belli o Alessandro Basciano? Fateci sapere nei commenti cosa pensate. Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip.

Novella 2000 © riproduzione riservata.