Alex Belli rivela quale è stata l’unica volta in cui ha mentito al GF Vip

1 Parla Alex Belli

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è Alex Belli. Da qualche giorno come sappiamo l’attore è tornato alla sua vita di sempre e sta cercando di riallacciare i rapporti con sua moglie Delia Duran, dopo quanto accaduto con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore però l’ex gieffino ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale ha svelato qual è stata l’unica volta in cui ha mentito all’interno del reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”.

E ancora Alex Belli fa un piccolo attacco ad Alessandro Basciano, che solo qualche giorno fa ha varcato la porta rossa e si è immediatamente legato a Soleil Sorge. Ecco cosa ne pensa l’attore in merito:

“Io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce”.

Ma non è tutto. Nel corso dell’intervista infatti Alex Belli ha anche inevitabilmente parlato di Soleil Sorge. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni in merito.