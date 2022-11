Chi è Moreno Porcu? Età, biografia e Instagram

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Moreno Porcu, maestro di Ballando con le Stelle 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Moreno Porcu

Nome e cognome: Moreno Porcu

Età: 33 anni

Data di nascita: 15 novembre 1988

Luogo di nascita: Cagliari

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino e coreografo

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Moreno non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi, tra cui il segno dell’infinito

Profilo Instagram: @morenoporcu

Moreno Porcu età e biografia

Scopriamo la biografia del ballerino Moreno Porcu. Il maestro di Ballando con le Stelle 2022 nasce il 15 novembre 1988 a Cagliari. La sua età è dunque di 33 anni.

Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che da piccolo scopre l’amore per la danza e comincia così a studiare per poi iniziare a disputare gare di ballo nel 2003.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Moreno Porcu non abbiamo tante informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino di Ballando con le Stelle 2022 sia fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Moreno sui social e su Instagram.

Dove seguire Moreno Porcu: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Moreno Porcu su Instagram e sui social? Scopriamolo.

Il ballerino di Ballando con le Stelle ha un profilo attivo.

Su Instagram Moreno condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Ma cosa sappiamo della sua carriera?

Carriera

La carriera di Moreno Porcu comincia nel 2003. All’età di 15 anni infatti il ballerino comincia a disputare le sue prime competizioni. Col passare del tempo così si aggiudica due primati nazionali nel ballo latino-americano. In seguito entra a far parte del corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor.

Nel mentre inizia a lavorare anche come istruttore di fitness e danza, e anche come animatore e istruttore di zumba.

Nel 2022 per Moreno arriva una grande opportunità televisiva: Ballando con le Stelle 2022.

Moreno Porcu a Ballando con le Stelle 2022

Debutta sabato 8 ottobre Ballando con le Stelle 2022. Come sempre sarà Milly Carlucci a condurre il talent show. A far parte della giuria troviamo invece Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quest’anno per la prima volta a far parte del cast di maestri professionisti troviamo anche il ballerino Moreno Porcu. In merito al suo arrivo all’interno del programma, il ballerino, che danzerà insieme ad Alex Di Giorgio, sui social ha scritto:

“Finalmente posso postare pubblicamente questa notizia! Quest’anno farò parte di “Ballando con le stelle” come professionista e potrò insegnare a ballare ad uno dei VIPs che parteciperanno a questa EPICA edizione del programma! Io non sto nella pelle!!! Metterò anima e corpo in un progetto speciale che mi vedrà danzare con il cuore ogni singolo passo. In bocca al lupo a me ed a tutto il cast di Ballando. Grazie Milly Carlucci e tutta la produzione”.

Vi state chiedendo chi sono i concorrenti di Ballando e i rispettivi maestri oltre a Moreno? Andiamo a vedere tutti i nomi del cast della nuova edizione del talent show di Rai 1.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Ecco chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 e i maestri:

Il percorso di Moreno a Ballando

Qui tutte le tappe fondamentali del percorso di Moreno a Ballando con le Stelle, insieme ad Alex Di Giorgio.

1° puntata: Buona prova per Alex e Moreno in prima puntata. Prosegue il loro cammino.

2° puntata: 44 punti e un bel terzo posto per Moreno e Alex. Si va in terza puntata.

3° puntata: Rispetto alle esibizioni precedenti hanno convinto un po’ meno la giuria, ma sono comunque piaciuti.

4° puntata: Cresce la complicità nel ballo tra l’insegnante e Alex. Buona prova per loro.

5° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

