1 Alex Di Giorgio, no al GF Vip per Ballando?

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e continuano a emergere i nomi sui prossimi concorrenti del GF Vip e Ballando con le Stelle. Stando a quanto afferma Dagospia, sembrerebbe che il nuotatore Alex Di Giorgio (già emerso in passato) avrebbe rifiutato la corte di Alfonso Signorini per aggregarsi ai nomi del cast del reality, ma accettare invece l’invito di Milly Carlucci per il programma di Rai 1.

Proprio la conduttrice sta studiando al meglio i volti noti da arruolare all’interno della trasmissione e tra essi potrebbe esserci per l’appunto lo sportivo. Come dicevamo il sito di Roberto D’Agostino mediante le “Pillole di gossip” lanciate dal giornalista Ivan Rota rende nota la notizia che il campione di nuoto Alex Di Giorgio sarebbe tra i ballerini della prossima edizione di Ballando con le Stelle:

“Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip. Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl…”

Dunque stando a questa indiscrezione Alex Di Giorgio sarà presto confermato come uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Al momento lo specialista dello stile libero non ha commentato la notizia, dunque si tratta semplicemente a oggi di uno dei tanti gossip del momento. Vedremo se nei prossimi giorni o settimane uscirà allo scoperto o verrà ufficializzato da Milly Carlucci. I nomi sul programma però non sono finiti qui…