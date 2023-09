Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Grande Fratello

La bellissima sorpresa per Alex Schwazer

Questa sera a vivere una bellissima emozione nella casa del Grande Fratello è stato Alex Schwazer. Il campione olimpico infatti ha raccontato la sua storia, svelando i retroscena della sua carriera da atleta. Il concorrente del reality show infatti ha parlato di cosa è accaduto dopo essere risultato positivo ai test antidoping, e dopo aver svelato i dettagli di quel periodo ha ammesso di essere riuscito a superare quel momento solo grazie a sua moglie, Kathrin. Come è noto i due sono legati dal 2016, e solo 3 anni più tardi si sono uniti in matrimonio. Dal loro amore sono nati anche figli, Ida e Noah.

Io a RIo ci volevo essere, perché ero innocente e sono innocente. #GrandeFratello pic.twitter.com/5efsmjrHZQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2023

Dopo aver raccontato la sua storia, Alex Schwazer è tornato in salone, quando a un tratto è accaduto qualcosa che ha commosso il pubblico. L’atleta ha infatti incontrato sua moglie, giunta in casa per una bellissima sorpresa. Kathrin, una volta davanti ad Alex, ha così affermato:

“Stai andando alla grande, sei fortissimo. La gente ti ama. Tutti ti seguono per la tua simpatia e la tua semplicità. Ti prego, non perdere il tuo obbiettivo. I bambini stanno bene, hanno iniziato la scuola, ti guardiamo tutti i giorni. Voglio salutare tutti e ringraziarvi per l’aiuto che gli state dando. Siamo orgogliosi di te, mi fai così felice per quello che dici di noi. Vai avanti così. Io ci sarò sempre”.

Ed è Kathi, la moglie di Alex, ad infondergli coraggio. A dargli forza. Il sostegno della sua famiglia è fortissimo ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/Dhc2nqoSaG — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2023

Non è mancata la dolce reazione di Alex Schwazer, che in lacrime ha affermato: “Ha fatto tantissimo per me. Lei non smette mai di stupirmi”. La sorpresa ha senza dubbio emozionato il pubblico, e di certo la storia dell’atleta ha colpito tutto il web.