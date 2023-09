Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Grande Fratello

La reazione di Alex Schwazer

Ieri sera protagonista della terza diretta del Grande Fratello è stato Alex Schwazer. Il campione olimpico infatti, insieme ad Alfonso Signorini, ha rivissuto tutti i momenti più salienti della sua carriera sportiva, parlando anche del suo periodo buio. Come è noto infatti ancora oggi Alex sta scontando una squalifica per doping, che terminerà tra qualche mese. Per questo motivo il concorrente del reality show ha ripreso ad allenarsi incessantemente, con l’obbiettivo di poter partecipare alle prossime gare e alle Olimpiadi, che si terranno tra luglio e agosto 2024.

Nel mentre ieri sera Alex ha avuto anche modo di incontrare sua moglie, Kathrin, che l’ha aiutato a superare alcuni momenti difficili. Proprio la compagna dell’atleta, una volta in casa, ha speso bellissime parole per Schwazer, affermando: “Stai andando alla grande, sei fortissimo. La gente ti ama. Tutti ti seguono per la tua simpatia e la tua semplicità. Ti prego, non perdere il tuo obbiettivo. I bambini stanno bene, hanno iniziato la scuola, ti guardiamo tutti i giorni. Voglio salutare tutti e ringraziarvi per l’aiuto che gli state dando. Siamo orgogliosi di te, mi fai così felice per quello che dici di noi. Vai avanti così. Io ci sarò sempre”.

Tuttavia al momento dell’ingresso in casa di Kathrin, tutto il gruppo era freezato. Ciò nonostante Alex Schwazer, non appena ha visto sua moglie, è corso verso di lei, venendo prontamente ripreso da Signorini. A far sorridere il web è stata però la reazione dell’atleta, che ha affermato: “Pago la multa”.

La sorpresa ad Alex, nonostante questo piccolo incidente, ha però commosso tutto il pubblico, e senza dubbio in molti fanno il tifo per il campione. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul GF, e non solo.