Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

Disco d’oro per Alex Wyse

Sono stati mesi pieni di soddisfazioni gli ultimi per Alex Wyse. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21 infatti il giovane cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, pubblicando il primo album Non Siamo Soli, che ha scalato le classifiche, ottenendo un successo incredibile. Contemporaneamente l’artista è partito per il suo primo tour instore, durante il quale ha incontrato i fan che dal primo giorno l’hanno sostenuto e supportato. Non sono mancati anche dei veri e propri live, che hanno registrato il tutto esaurito in poche settimane. Come se non bastasse Alex ha anche pubblicato il suo nuovo progetto discografico, Ciò Che Abbiamo Dentro, che ha conquistato il pubblico. In queste ore per di più è arrivato l’ennesimo riconoscimento per l’ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Wyse ha infatti annunciato sui social di aver conquistato il Disco d’oro per l’album Non Siamo Soli. All’interno del disco come sappiamo sono racchiuse non solo le canzoni che abbiamo imparato a conoscere e ad amare all’interno del talent show, ma anche alcuni inediti. Grande soddisfazione dunque per il cantante, che adesso si sta concentrando a pieno sui prossimi progetti.

Nel mentre in queste settimane si è mormorato che Alex Wyse abbia iniziato una relazione con la tiktoker Michelle Cavallaro. L’ex protagonista de Il Collegio è stata infatti scelta come protagonista femminile del videoclip di Mano Ferma e i due proprio in quell’occasione si sono avvicinati. Tra loro sarebbe scattato un interesse reciproco, al punto che qualche settimana fa sarebbero volati insieme a New York. In seguito come se non bastasse Alex e Michelle sono stati beccati insieme a Milano, alimentando così i pettegolezzi.

Attualmente tuttavia Wyse e la Cavallaro non hanno ancora commentato le indiscrezioni sul loro conto. Non è escluso però che nelle prossime settimane i due possano decidere di rompere il silenzio.