Nicolò Figini | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Luca Onestini ha letto con grande commozione la lettera da parte dell’ex Ivana Mrazova, ma non sa che entrerà in casa lunedì

L’ingresso di Ivana al GF Vip per Luca Onestini

Nella puntata in onda ieri del Grande Fratello Vip Luca Onestini ha ricevuto la visita di Ivana Mrazova, la sua ex fidanzata. Quest’ultima gli ha scritto una lettera che ha molto commosso il vippone. Gli ha rivelato di starlo seguendo e che le fa piacere vederlo nel luogo dove la loro storia d’amore è iniziata. In seguito ha aggiunto:

“Ho visto che hai parlato spesso di me e hai avuto sempre delle belle parole e di questo sono molto felice, abbiamo vissuto dei momenti molto speciali insieme e per entrambi questa è stata la storia più importante che però abbiamo chiuso nel modo sbagliato, però rimani un uomo molto importante per me. Ps: ora vorrei vedere il Luca che conosco quindi divertiti e lascia stare il resto“.

Luca Onestini non sa che Ivana stava guardando tutto e di certo non si aspetta che la prossima settimana lei entrerà come ospite per qualche giorno. Ad annunciare l’ingresso di alcuni ex dei vipponi ci ha pensato proprio il conduttore. non ha voluto rivelare nulla di più. Di conseguenza non sappiamo quanti saranno questi “fantasmi che arrivano dal passato“. La cosa certa è che entreranno e una sarà proprio la Mrazova. (QUI IL VIDEO).

“Dovete sapere che alcuni ex fidanzati dei nostri vipponi hanno lasciato qualche questione in sospeso con i nostri vipponi. E faranno presto irruzione nella casa del Grande Fratello. Io non vi dirò quanti sono o chi sono. Però sappiate che dalla prossima settimana entreranno degli ex che porteranno un passato ingombrante“.

Vedremo che cosa accadrà. Seguiteci per tante altre news.