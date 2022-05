Alex Wyse, il like “contro Luigi” che sta facendo discutere

1 Il like di Alex Wyse

Uno dei protagonisti più amati e seguiti di Amici 21 è stato senza ombra di dubbio Alex Wyse. Il giovane cantante, che in tutti questi mesi è stato seguito da Lorella Cuccarini, ha conquistato fin dal primo momento il cuore del pubblico e fino alla fine è stato uno dei favoriti alla vittoria del talent show. Poche ore prima della finale Alex ha scritto un bellissimo post sui suoi social, parlando dell’esperienza vissuta all’interno del programma. Queste le sue dichiarazioni:

“Cantare su questo palco, cantare assieme a voi, assieme a persone che sin dall’inizio hanno cercato di capire la mia persona e la libertà che non conoscevo. Penso di non riuscire ad abituarmi a tutto ciò… Spero di non riuscirci mai! Questo percorso rimarrà impresso nel mio cuore per sempre. Qui ho conosciuto emozioni che non pensavo esistessero, qui sono riuscito a correre guardandomi attorno, qui sono riuscito a iniziare a fidarmi delle persone, qui, guardandovi, ho capito di non essere mai stato solo. Ciao persone, ci vedremo presto! Sono qui”.

Dopo la fine del talent show così Alex Wyse è tornato alla sua vita di sempre e solo tra pochissime settimane rilascerà il suo primo EP, Non Siamo Soli, già attesissimo dal pubblico. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Su Twitter infatti il cantante ha messo un like a un tweet di Rita Pavone, che oltre a celebrare il talento di Alex sembrerebbe andare contro Luigi. Già poco prima l’iconica cantante aveva stroncato la vittoria di Strangis ad Amici 21, ammettendo di tifare proprio per Wyse e per Sissi.

Nel mentre in queste ore sono anche arrivate le prime parole di Alex dopo la finale di Amici 21. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.