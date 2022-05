Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 21, durante la quale scopriremo chi vincerà questa edizione.

A contendersi il primo posto ci sono 6 allievi: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore i finalisti hanno scritto dei lunghi post sui loro social, parlando dell’esperienza che hanno vissuto.

Andiamo dunque a leggere le loro ultime parole prima della finale.

A scrivere un lungo post prima della finale di Amici 21 è stata Sissi, che su Instagram ha scritto:

“Non saprei da dove partire, ci sono così tante cose che vorrei dirvi. Sono qui che penso a come racchiudere sette mesi in qualche riga, ma non ci riesco… Mi servirebbero pagine infinite! Questa scuola e questa casa mi hanno fatto crescere sotto ogni punto di vista, mi hanno resa felice davvero. Mi mancherà tutto, per questo non posso fare altro che ringraziare chi mi ha accompagnato in questo viaggio. Grazie Maria per la cura che metti in ogni tua parola, in ogni tuo gesto. […] Grazie ai miei compagni, a tutta la produzione e a tutti i professionisti che hanno lavorato con noi, grazie a tutti voi che mi avete ascoltata e compresa davvero, non vedo l’ora di incontrarvi! Penso a ciò che sta per finire come un vero e proprio inizio. Non so cosa succederà, ma per la prima volta non penso troppo al futuro, mi godo questo momento speciale”.