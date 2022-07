1 Le foto esclusive di Alex Wyse

Poche ore fa è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto leggere: Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono infatti lasciati! Come tutti sappiamo il cantante e la ballerina si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici 21. Tuttavia dopo la fine del talent show le cose non sono andate come previsto per la coppia. Già qualche giorno fa Alex aveva fatto intendere di essere in crisi con Cosmary, mandando i fan in subbuglio. Ieri così è arrivato l’annuncio della rottura definitiva. Queste le dichiarazioni della ballerina sui social:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.

Noi di Novella2000.it intanto proprio nella giornata di ieri abbiamo paparazzato Alex Wyse pochissime ore prima dell’annuncio della rottura con Cosmary Fasanelli. Il cantante è stato protagonista di una piccola disavventura. L’ex allievo del talent show di Maria De Filippi si stava infatti dirigendo a Milano, quando a un tratto il treno sui cui viaggiava ha subito un guasto. Per questo motivo tutti i passeggeri a bordo sono stati fatti scendere nella stagione di Reggio Emilia AV, dove hanno atteso per diversi minuti l’arrivo di un secondo treno, per poter proseguire il viaggio. Proprio sulla banchina abbiamo beccato Alex, che è apparso ai nostri occhi palesemente nervoso e irritato. Nonostante qualcuno abbia riconosciuto il cantante, Wyse non ha dato confidenza a nessuno, ma solo poche ore dopo abbiamo scoperto il perché.

La fine della relazione con Cosmary infatti è stata un duro colpo per il giovane artista, che adesso è pienamente focalizzato sulla sua carriera. Nel mentre poche ore fa a parlare del suo rapporto con Alex è stato Luigi Strangis, che ha fatto una confessione. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.