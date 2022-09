1 Elena Manuele al concerto di Alex Wyse

Sono passati alcuni mesi da quando Alex Wyse ha terminato la sua esperienza ad Amici 21. Dopo la fine del talent show il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo in breve un traguardo dietro l’altro. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, Non Siamo Soli, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha iniziato a girare l’Italia intera con una serie di date instore, durante le quali ha incontrato per la prima volta il suo pubblico. Ma non solo. Per tutta l’estate Alex ha preso parte a una serie di kermesse musicali, esibendosi con le sue canzoni. Come se non bastasse Wyse ha anche annunciato le date del suo primo tour, e i biglietti per accedere ai live stanno andando a ruba.

Ieri sera si è così svolto il primo concerto di Alex, che si è esibito a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Nel corso dello show il protagonista di Amici 21 ha presentato i suoi successi, che abbiamo imparato a conoscere proprio all’interno del talent show, e non sono mancate le emozioni. I presenti al live però hanno notato qualcosa che non è passato inosservato.

Tra il pubblico al primo concerto di Alex Wyse infatti c’era Elena Manuele, altra protagonista di Amici 21. Come sappiamo la cantante è stata eliminata poco prima della partenza del Serale, tuttavia è rimasta nel cuore di gran parte del pubblico. Elena così è accorsa a supportare Alex per il suo primo live, e naturalmente la notizia ha fatto il giro del web in pochi minuti.

In queste settimane intanto Wyse è finito anche al centro del gossip per via della fine della sua relazione con Cosmary Fasanelli, che nel mentre si è legata a Nunzio Stancampiano. Rivediamo cosa è accaduto.