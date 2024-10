Per non farsi capire, Alfnso ha parlato in codice alla single Silvy, ma lei ha raccontato tutto alle altre tentatrici e Federica lo ha saputo

Il rapporto tra Federica e Alfonso a Temptation Island si fa sempre più complicato. E nella quinta puntata finalmente anche lei ha visto un video del fidanzato. Lui era con la tentatrice Silvy e si sono scritti e detti delle cose in codice. Queste cose poi sono venute fuori e Federica si è molto arrabbiata.

Il dialogo in codice di Alfonso con Silvy visto dalla fidanzata Federica

Per le prime quattro puntate di Temptation Island Federica non ha visto nessun video del fidanzato Alfonso. Mentre non si può dire lo stesso di lui che ne ha visti molto di lei e che lo hanno mandato su tutte le furie. Ma nella quinta puntata del docu-reality, Federica ha visto un video di Alfonso al falò. E non le è andato molto a genio. Ma cosa è visto?

In pratica Alfonso ha passato del tempo con la single Silvy sulla spiaggia la sera. E qui hanno iniziato a parlare. Ma lo hanno fatto in codice. I due infatti hanno stabilito proprio un codice per parlarsi e non farsi comprendere dalle telecamere e quindi dalla fidanzata di lui.

Vedendo il filmato non è chiaro cosa si siano detti. Ma successivamente Silvy, in casetta con le altre tentatrici, ha raccontato loro cosa si erano detti. Queste le parole della tentatrice: “Alza l’asciugamano e mi scrive sotto ‘lei è lontana’, una cosa del genere, ‘è colpa tua’. E poi mi aveva detto ‘parliamo in codice’. Poi si è arrabbiato, cioè mi ha detto ‘ mi darebbe fastidio se tu iniziassi a parlare con una persona perché io sono tanto geloso'”.

In pratica Alfonso ha espresso della gelosia nei confronfi della single Silvy, ma lo ha fatto dicendoglielo in codice. Come abbiamo visto, però, Federica ha poi scoperto tutto. E non l’ha presa bene. Sfogandosi con Filippo Bisciglia, ha detto che si aspettava questo comportamento da parte del fidanzato, perché sapeva che sarebbe arrivato non subito ma dopo. “È un immaturo! Non ha le pa**e di mostrarsi per quello che è. Io almeno quello che voglio fare lo sto facendo ad alta voce, non mi metto a scrivere le cose come i bambini di 10 anni”, si è sfogata Federica. “Lui vuole sempre uscire pulito e invece è tutto il contrario”.