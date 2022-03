Alfonso Signorini affossa Delia: “Sei dentro grazie a Soleil” (VIDEO)

La stoccata di Alfonso Signorini a Delia Duran

La semifinale del Grande Fratello Vip 6 è iniziata con Alfonso Signorini che ha voluto parlare dell’eliminazione di Soleil Sorge avvenuta lunedì scorso e dei commenti che ci sono stati dopo quanto accaduto. La casa sembra divisa con opinioni molto diverse e c’è infatti chi pensa che ci sia stata della strategia. Questo ha portato anche a vari pareri su Davide Silvestri finalista. A tal proposito, Delia Duran si è trovata d’accordo col responso.

In un confessionale la moglie di Alex Belli ha infatti detto che per lei Davide ha meritato perché ha dato più di Soleil nel reality. Queste parole hanno lasciato tutti un po’ sbalorditi perché, che si possa amare o no, la Sorge è stata tra i protagonisti di questa edizione del GF. E proprio il conduttore gliel’ha fatto notare anche con una certo fastidio.

Prima che potesse dire qualsiasi cosa, Alfonso Signorini ha subito ripreso Delia Duran con una bella stoccata. Il conduttore le ha infatti detto: “Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo”. In effetti la Duran è entrata nella Casa proprio per il triangolo amoroso che si era creato visto il feeling e la “chimica artistica” tra Alex e Soleil.

Alfonso: "Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo" 💣🔥



Alfonso grazie per dire la verità!#Gfvip #SoleArmy #BentornataSoleil pic.twitter.com/owJ6VKrRnl — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 10, 2022

La Duran ha replicato che non intendeva che Soleil non aveva dato qualcosa a livello artistico, ma per una questione di collaborazione era stato più completo Davide. Potete rivedere tutto il momento sul sito di Mediaset Play.

