Questa sera nel corso della prima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista. Al web però non è sfuggita la reazione di Cesara Buonamici.

La reazione di Cesara Buonamici alle parole di Alfonso Signorini

Finalmente è iniziata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Siamo infatti nel pieno della prima puntata e non mancano le emozioni nel corso della serata. Alfonso Signorini infatti sta iniziando a presentare i concorrenti che da stasera popoleranno la casa più spiata d’Italia e di certo ne vedremo di belle. Come sappiamo quest’anno ad affiancare il presentatore nel ruolo di opinionista non ci sarà solo Cesara Buonamici, ma anche Beatrice Luzzi.

Poco fa così proprio Alfonso ha annunciato l’arrivo dell’attrice, che solo lo scorso anno è stata una delle protagoniste del Grande Fratello. Signorini ha dunque affermato: “Vedi che ci sono due poltroncine? Sei contenta eh? Lo so, però è una bella new entry. Tu non preoccuparti che la addolcisco un po’ io”.

Mentre Alfonso Signorini parlava però al pubblico non è sfuggita la reazione di Cesara Buonamici. Secondo i più maliziosi infatti tra la giornalista e Beatrice Luzzi non ci sarebbero rapporti distesi, tuttavia le malelingue sono state ben presto smentite.

Aiuto Cesara odia così tanto la Luzzi e non fa nulla per nasconderlo #Grandefratello pic.twitter.com/tdq59w8dhW — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 16, 2024

Quando l’attrice ha fatto il suo ingresso in studio infatti ha prontamente abbracciato Cesara, facendo notare come lo scorso anno la sua collega abbia spesso preso le sue difese, spendendo per lei bellissime parole. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo alla Luzzi e alla Buonamici, che quest’anno lavoreranno fianco a fianco.