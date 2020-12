1 A Casa Chi Alfonso Signorini annuncia l’ipotetico arrivo di nuovi concorrenti? Parla il conduttore che non si sbilancia troppo (VIDEO)

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sarebbe dovuta concludere a dicembre, ma visto il grande successo Mediaset e la produzione hanno optato per il prolungamento. Così Alfonso Signorini è dovuto intervenire e, per creare ulteriori dinamiche all’interno del gioco, coinvolgere nuovi vipponi, anche se alcuni di essi sono già stati eliminati o addirittura qualcuno di loro è stato squalificato. Adesso però sembrerebbe che sia previsto l’arrivo di nuovi concorrenti, anche se è ancora tutto da decidere.

A parlare di questo è stato Alfonso Signorini nel corso di Casa Chi, consueto appuntamento dove vengono raccontati retroscena e curiosità sul mondo del Grande Fratello. Tra le tante domande poste da Gabriele Parpiglia al conduttore c’è anche una curiosità: “Gli ingressi sono finiti? Non ce ne saranno più?”

Al quesito di Parpiglia il padrone di Casa del GF Vip ha prontamente risposto: “Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite?” ha esordito Alfonso Signorini durante la diretta del programma online.

“Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera”.

Sembrerebbe quindi che nuovi concorrenti varcheranno presto la Porta Rossa del Grande Fratello Vip, come spoilerato da Afonso Signorini. Tra i visionati pare ci sia Mario Serpa, che ha alcuni conti in sospeso con Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, ma non vi è nulla di definitivo.

Nel mentre il conduttore ha sganciato una bomba su un altro vip nella Casa…