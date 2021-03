2 L’in bocca al lupo di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini manda un videomessaggio ad Ilary Blasi per il suo imminente debutto come conduttrice de L’isola dei famosi. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, il conduttore del Grande Fratello Vip ha inviato alla collega un in bocca al lupo speciale per il suo nuovo impegno. Gli amanti dei reality ricorderanno senz’altro che Ilary ed Alfonso hanno condiviso in passato proprio lo studio del GF Vip. La Blasi è stata infatti la conduttrice delle prime tre edizioni di cui Signorini era unico opinionista.

Dal quarto anno in poi il timone è passato nelle mani del direttore di Chi, diventato ormai il padrone di casa del fortunato programma. “Ciao Ilary, come stai? Siamo nello studio del Grande Fratello Vip che è stato il tuo studio per tanti anni e oggi io ti passo il testimone verso L’isola dei famosi – ha dichiarato Alfonso in una clip registrata proprio nello studio di Cinecittà – Intanto in bocca al lupo, io ti guarderò da casa. Tu sai che l’isola non me la perdo e quest’anno che ci sei tu…beh vabbeh adoro, come dico sempre io“.

“Non vedo l’ora di vedere innanzitutto i naufraghi, so che sono pazzeschi, e poi le tue parrucche. Non mi deludere, perché io ti voglio ancora in parrucca. In bocca al lupo, so che manchi da tanto e hai voglia di tornare, sei carica a molla. Io sarò lì a fare il tifo per te e non vedo l’ora“, ha concluso Alfonso Signorini. Ilary Blasi è apparsa contenta degli auguri ricevuti dal suo collega e ha dichiarato di ricordare con affetto quei giorni al GF Vip.

“Che carino, mi ha fatto davvero piacere. Non ci sentiamo spessissimo con Alfonso, però ci sentiamo e quando lo facciamo è sempre bello ritrovarsi. Devo dire che lui è stata una spalla pazzesca e fondamentale, lui è il numero uno in questo – ha dichiarato – In quei tre anni ci siamo davvero divertiti, ho un ricordo di quegli anni stupendo. Quando accendo la tv e vedo il Grande Fratello Vip mi vengono in mente tantissimi ricordi e aneddoti. Per me è stata la prima esperienza importante da sola e quindi sono contenta di aver condiviso con lui questa esperienza“.

