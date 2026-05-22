Risoni al tegamino con La Saporita

La bontà delle cose semplici in formato ricetta: risoni al tegamino con La Saporita, la Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte. Un piatto che non va raccontato, ma assaporato

Ingredienti

500 ml di acqua o brodo vegetale;

300 g di risoni; 300 g di Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte;

olio EVO e sale q.b.;

150 g di mozzarella

Procedimento

Portate a bollore l’acqua o preparate un brodo vegetale. In una padella, riscaldate l’olio EVO e unite la Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte e portate a bollore. Versate i risoni all’interno della padella con il sugo di pomodorino. Aggiungete l’acqua bollente e fate cuocere a fiamma media mescolando spesso per evitare che la pasta si attacchi al fondo della pentola. Aggiungete acqua di tanto in tanto, come fosse un risotto. Assaggiate la pasta, deve essere al dente. Spegnete il fuoco e unite la mozzarella a cubetti. Mescolate e successivamente versate in tegamini adatti al forno e infornate per pochi minuti in modalità grill, giusto il tempo che la pasta rosoli in superficie. Servite e gustate questo piatto ben caldo.