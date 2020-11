1 GF Vip: durante la lite in puntata tra Dayane e Elisabetta, Alfonso Signorini cita il fidanzato di Giulia De Lellis

Una puntata incandescente quella di questa sera al GF Vip, specie per la dinamica creatasi tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Chiamate a rapporto da Alfonso Signorini le due hanno affrontato le loro divergenze. Il conduttore ha poi mandato in onda alcuni filmati dove Dayane in sintesi ha detto testuali parole nei confronti della conduttrice di Battiti Live:

“Non c’è nulla in questa donna. C’è la sua storia, suo figlio, la carriera che non so cosa ca**o ha fatto nella sua vita. Lei ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È così, è la verità ed è vero. Vuole fare il percorso più facile. Questo è quello che penso ora, lei mi ha dimostrato forse di essere diversa? No affatto. Non mi ha dimostrato niente di tutto ciò. Mi dispiace ma io sono così. Potete odiarmi tutti, però sono vera, ho fatto tanto nella mia vita e per cosa? Venire qui e vedere una che è servita e riverita senza sapere fare un ca**o nella vita? No.”

Ad intervenire in puntata, poco dopo questi filmanti, oltre alla Gregoraci, è stato Alfonso Signorini. Il presentatore ha preso in parte le difese di Elisabetta. Durante il suo discorso, però, il conduttore ha menzionato anche il fidanzato attuale di Giulia De Lellis, Carlo Gussalli Beretta. Ecco cos’ha detto:

“Come Dayane è stata fidanzata con un miliardario, anzi ultra, perché la famiglia Beretta è una delle famiglie più abbienti dell’imprenditoria italiana. Quindi non è stata proprio con un ‘signor nessuno’. Dayane ha avuto una storia e una figlia con Stefano Sala, giovane modello, che non ha di certo lo stesso portafoglio di Beretta”.

Il VIDEO per intero potete trovarlo cliccando qui. Ovviamente sui social non sono mancate le battutine…

GIULIA DE LELLIS QUANDO HA SENTITO SIGNORINI NOMINARE BERRETTA #GFvip pic.twitter.com/whU0YMeWlj — Rosy Di Carlo (@realrosydc) November 16, 2020

Dayane vai a giocare un po’ più in là.. cit. Giulia De Lellis #GFVIP pic.twitter.com/KQDahjBYzu — hic56 (@hic561) November 16, 2020

Così Alfonso Signorini ha menzionato Carlo Gussalli Beretta, fidanzato di Giulia De Lellis che, in passato, è stato impegnato sentimentalmente con Dayane Mello.