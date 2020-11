1 GF Vip: entro venerdì prossimo Alfonso Signorini avrà il compito di dare una comunicazione ufficiale molto importante ai vipponi. Ecco di cosa si tratta

Ancora un po’ di giorni ed entro venerdì prossimo Alfonso Signorini avrà un compito non facile, ovvero quello di far sapere ai concorrenti del GF Vip che il reality si concluderà a febbraio e non più a dicembre, come invece era previsto inizialmente. Una comunicazione importante che potrebbe scuotere l’umore dei vipponi.

Noi ormai da settimane siamo al corrente di questa notizia, mentre gli inquilini della Casa suppongono possa proseguire al massimo per una settimana in più. Qualcuno ha già dichiarato che se la trasmissione dovesse continuare ancora per più tempo, difficilmente accetteranno di restare, poiché vogliosi di tornare dalle loro famiglie. Dunque ci sono varie questioni da tenere in considerazione per la produzione del GF Vip.

Ieri nel corso della puntata numero 33 di Casa Chi, Alfonso Signorini ha annunciato, come dicevamo, che la comunicazione ufficiale verrà data ai vipponi entro venerdì prossimo (quando poi su Canale 5 il programma andrà in onda solo al lunedì). Lo stesso conduttore è consapevole che non sarà semplice e che questo potrebbe portare qualcuno a voler abbandonare. Ma leggiamo le sua parole:

“La cosa più difficile da fare, credo lo faremo entro la fine della prossima settimana, quindi venerdì prossimo. Sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolungherà per altri due mesi. Io non so quali saranno le loro reazioni. Naturalmente chiederemo ai concorrenti di passare Natale e Capodanno in Casa e che il programma si concluderà per le prime settimane di febbraio. Non so come reagiranno a questa notizia. Questo è un grande punto di domanda”

(IL VIDEO LO TROVATE QUI). Come reagiranno ora i vipponi alla comunicazione, ormai ufficiale, di Alfonso Signorini sul prolungamento del GF Vip? Staremo a vedere! Intanto sempre il presentatore ha parlato di un concorrente che incuriosirà non poco Tommaso Zorzi…