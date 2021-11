Alfonso Signorini difende Manuel da Lulù: “Lascialo in pace”, la Princess sbotta e scoppia a piangere (VIDEO)

Alfonso Signorini interviene su Manuel e Lulù

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip c’è stato anche spazio per la situazione che riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù. Alfonso Signorini ha mostrato i video di quello che è accaduto oggi e del forte litigio che i due hanno avuto. In pratica lui ha chiesto degli spazi, per delle esigenze fisiche e psicologiche causate dalla sua condizione, e lei è sembrata non capire perché appunto lo ha seguito e ha continuato a chiedere spiegazioni.

Stasera, quindi, Signorini ha voluto parlare con Lulù per farle capire, per l’ennesima volta, quali sono le esigenze di Manuel. Ha quindi difeso il nuotatore e ha invitato la principessa a lasciarlo in pace. Nel farlo ha usato anche un tono molto forte, sapendo che purtroppo spesso con lei deve avere il pugno duro.

Lulù ha cercato di difendersi, dicendo di aver capito le richieste di Manuel, ma in quel momento pensava che lui ce l’avesse con lei per via della lettera della madre. Alfonso Signorini ha ribadito il fatto che spesso lei dice di capire, ma poi con i fatti non è così. Manuel ha annuito mentre il conduttore parlava. La principessa è rimasta malissimo ed è scoppiata in lacrime.

Successivamente anche le opinioniste sono intervenute. Hanno detto a Lulù che una relazione con Manuel è più complicata e lei deve capire certe cose. L’hanno anche invitata a tornare a pensare a se stessa invece di impuntarsi su un amore che al momento è a senso unito.

Potete rivedere tutto il discorso di Signorini a Lulù QUI sul sito di Mediaset.

Novella 2000 © riproduzione riservata.