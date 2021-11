Lucrezia Selassié su Delia Duran

Nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, 12 novembre 2021, abbiamo assistito a uno scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge. La moglie di Alex Belli, infatti, ha ribadito più volte il fatto che l’influencer sia una gatta morta e che abbia stuzzicato lei Alex. Secondo la Duran, infatti, Soleil sarebbe innamorata di Alex, mentre la Sorge ha detto che è rimasta molto dispiaciuta di questo suo pensiero e del fatto che non ha fiducia in suo marito. Durante una pausa, poi, a intervenire è stata anche Lucrezia Selassiè.

Nel video che possiamo vedere qui sotto, infatti, si trovava fuori in giardino con Alex Belli intento a fumarsi una sigaretta. A un certo punto, Lulù afferma in maniera ironica: “Ma forse vuole fare una cosa… Un avvicinamento a te e a Sole… Che ne so io. Non so i vostri… Però magari le piace sole, pure. Le piace e magari vuole avere una cosa con voi due…“. Ovviamente si tratta di una battuta per ridere e, infatti, ha suscitato l’ilarità dell’attore. A seguire anche la Principessa si è unita a lui.

LULU PENSA CHE DELIA VOGLIA FARE UNA COSA A TRE LEI MENTE SUPERIORE SEMPRE AMATA LEI #GFVIP pic.twitter.com/HCtkJplSr2 — mat (taylor’s version) (@divanomat) November 12, 2021

Nessuno degli altri coinquilini ha sentito la battuta di Lucrezia Selassié, ma sicuramente anche loro si sarebbero messi a ridere. Specialmente la diretta interessata, ovvero Soleil Sorge. Vedremo se, nel corso dei prossimi giorni, Alex o Lulù tireranno di nuovo fuori il discorso. Lo scopriremo molto presto. Questo discorso farà il giro del web e in molti si divertiranno ad ascoltare le parole della Selassié.

