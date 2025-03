Questa sera sembrerebbe che Beatrice Luzzi sia sola contro tutti. Dopo il faccia a faccia con Stefania Orlando e dopo lo scontro con Cesara Buonamici, anche Alfonso Signorini ha lanciato una frecciata all’opinionista in diretta.

Alfonso Signorini vs Beatrice Luzzi

Serata di fuoco questa sera al Grande Fratello. Nel corso della nuova diretta infatti ne stanno accadendo di ogni e poco fa non è mancato anche un acceso botta e risposta tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. Ma andiamo per gradi e ricostruiamo l’accaduto. A seguito degli scontri degli ultimi giorni, stasera l’opinionista ha avuto un faccia a faccia con Stefania Orlando, durante il quale le due si sono date battaglia. A intervenire è stata anche Cesara Buonamici, che ha preso le difese della cantante, asfaltando la Luzzi. Ma non è finita qui.

Quando proprio Stefania ha lasciato lo studio per fare ritorno in casa, il pubblico è scoppiato in un’ovazione e così non è mancato il piccato commento di Beatrice, che lanciando una provocazione ha affermato: “Ma avete pagato il pubblico stasera?”. Pronta così la replica del conduttore, che ha aggiunto: “Il pubblico è libero. Pensi che non sia così?”.

Beatrice Luzzi tuttavia non ha potuto fare a meno di trattenersi e ha dichiarato: “Ah è libero? Dipende”. A quel punto però è arrivata la frecciata di Alfonso Signorini, che replicando alla sua opinionista ha concluso dicendo: “L’anno scorso ti piaceva così tanto il pubblico”.

Lo scambio di battute non è ovviamente passato inosservato e in questi minuti sta facendo discutere il web.