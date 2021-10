Prima di ogni diretta del GF Alfonso Signorini si isola e si rilassa in un modo particolare

1 Alfonso Signorini prima della puntata

Condurre il Grande Fratello Vip e gestire i concorrenti e ogni loro polemica che scaturisce da ogni giornata passata in casa non è certo una passeggiata di salute. Alfonso Signorini lo sa molto bene e quindi deve essere sempre al meglio quando c’è una diretta.

Ecco che allora il famoso conduttore ha un modo tutto suo per prepararsi ad ogni nuova puntata del reality show più famoso d’Italia. A rivelarlo è il sito Dagospia che racconta di come Signorini poco meno di un’ora prima della diretta si isoli. Ma non solo, in questo isolamento fa qualcosa di particola: suona il pianoforte.

Questo quello che riporta Dagospia per la rubrica A lume di Candela, curata appunto da Giuseppe Candela:

Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno. Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?

Ma le curiosità su Alfonso non finiscono qui, perché il conduttore ha fatto delle rivelazioni…