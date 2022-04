La gelosia di Belen e Cecilia Rodriguez

Belen Rodriguez oggi a Verissimo ha raccontato tanto di sé insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez e ha commentato la malattia dell’ex Antonino Spinalbese. Si è parlato anche di gelosia e di alcuni eventi che si sono verificati nel corso degli anni, causati dalla gelosia e non solo. A partire con i racconti è proprio la showgirl che ha svelato un retroscena su Cecilia:

“Raccontiamo un altro evento di gelosia? Ha lanciato a un ragazzo, che se lo meritava tra l’altro, un posacenere in testa e l’ha mandato in ospedale. 5 punti di sutura. Lei ha fatto il gesto ma non pensava di beccarlo in quel modo”, ha spiegato Belen. Cecilia sarcastica ha poi detto di aver nascosto l’oggetto in questione: “L’ho dovuto fare perché altrimenti combinavo altri danni. Mi vergognavo ogni volta che lo vedevo”.

Successivamente Belen Rodriguez ha continuato a dire che spesso in famiglia prendono in giro Cecilia perché fa delle scenate che hanno un inizio ma non una fine: “Io gelosa? No, io non lo sono”, ha ironizzato. Così sua sorella le ha fatto notare che, in realtà non è esattamente come dice.

E a proposito di gelosia Belen Rodriguez ha rivelato: “Io una volta ho lanciato un cactus. Sì, l’ho centrato in pieno. Volete sapere a chi? A Corona! Sì sì, proprio addosso. Non mi faceva uscire dalla porta. Per gelosia? No, perché non mi faceva uscire dalla porta della stanza e io volevo andare via”. E ancora Belen Rodriguez ha detto: “Questo perché me ne aveva combinata un’altra, come al solito. E la prima cosa vicina a me era un cactus e gliel’ho lanciato e non ti dico! Per togliergli tutte le spine ci ho messo una giornata intera. Ma… se lo meritava”.

A commentare le parole di Belen Rodriguez, sua sorella Cecilia: “Sì, poverino, ma se lo meritava. Siamo una famiglia così, caliente”. L’ex di Spinalbese ha poi fatto notare: “Lo facciamo solo con gli uomini”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

