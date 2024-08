Episodi e dove vederlo: vediamo insieme tutte le anticipazioni di The Family per la puntata del 2 agosto. Cosa succederà?

Leggiamo insieme quali sono le anticipazioni di The Family, la serie turca che va in onda al pomeriggio su Canale 5: episodi e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 2 agosto

Non perdiamo ulteriore tempo e vediamo subito nel dettaglio quali sono le anticipazioni di The Family per la puntata del 2 agosto:

Leyla si vede a cena con Devin e la convince a non rinunciare a combattere per il suo amore. Intanto, Serhat riesce a rintracciare Yagmur e la aggredisce, ma lei riesce a scappare. Ibrahim scopre il passato di Yagmur e chiede di avere delle prove da consegnare a Hulya. Infine, Aslan propone a Serhat l’affare sui casinò online.

Quando va in onda

Ma quando va in onda The Family su Canale 5? Il serial viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, poco dopo Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Sappiamo anche quante puntate ha The Family in Italia? Secondo le anticipazioni le due stagioni saranno divise in 39 episodi per la prima e una seconda da 51.

La serie televisiva andata già in onda in Turchia è divisa in stagioni, formata da 13 e 17 puntate ognuna.

La presenza di più episodi nel nostro Paese dipende dal fatto che da noi le puntate sono molto più brevi.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Scopriamo insieme infine dove vedere in TV e streaming The Family. I canali di riferimento sono Canale 5 oppure su Mediaset Infinity.

Che sia in diretta o magari in secondo momento, la serie televisiva si può vedere non solo in TV, ma anche in streaming.

Quali saranno le prossime anticipazioni della serie TV di Canale 5? Continuate a seguirci per non perdervi nemmeno un aggiornamento.