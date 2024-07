Con una storia postata sui suoi profili social, Alice Campello ha raccontato di essere stata vittima di furto mentre si trovava in vacanza con i suoi figli. Ecco le parole della moglie di Alvaro Morata.

Alice Campello vittima di furto

Senza dubbio Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Come tutti sappiamo, dall’amore tra i due sono nati anche quattro figli, che hanno allargato la loro famiglia. Attualmente, mentre il calciatore si trova in Germania in occasione degli Europei di calcio, la modella si trova nella sua residenza di Porto Cervo, in Sardegna, con i suoi bambini per trascorrere qualche giorno in relax. La vacanza tuttavia in queste ore è stata interrotta da uno spiacevole episodio che è stato raccontato dalla moglie di Morata sui social. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Con un post pubblicato tramite le sue storie Instagram, Alice Campello ha fatto sapere di essere stata vittima di furto. Alcuni ladri si sono infatti intrufolati nella sua abitazione e hanno derubato la modella. Tuttavia pare che sia la moglie di Morata che i suoi figli, a parte lo spavento e lo choc, stiano bene e che non ci siano state gravi conseguenze. Alice sui social ha così affermato:

“Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza. Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio”.

La notizia del furto nel mentre in breve ha fatto il giro del web e così in molti hanno inviato la loro solidarietà ad Alice Campello, che ha vissuto ore decisamente intense. Per fortuna però sia la modella che i suoi figli stanno bene e a loro inviamo un caloroso abbraccio.