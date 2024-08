Ieri Alice D’Amato è diventata campionessa olimpica dopo aver vinto la medaglia d’Oro nella finale della trave alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sui social intanto arriva il dolce post della sorella Asia.

Il post della sorella di Alice D’Amato

Non si parla altro che di Alice D’Amato in queste ore. La giovane sportiva azzurra ha infatti fatto la storia della ginnastica olimpica dopo aver vinto la medaglia d’Oro nella finale della trave, totalizzando ben 14.366 punti. Il web intero dunque si è unito nel fare le congratulazioni alla neo campionessa e anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato questo grande risultato.

Nelle ultime ore come se non bastasse è arrivato un post social che ha commosso tutti gli utenti. A parlare è stata infatti Asia, sorella di Alice D’Amato, che dopo aver assistito alla vittoria della sportiva azzurra ha deciso di scrivere un lungo messaggio alla campionessa, che ovviamente in breve ha fatto il giro del web. Queste le dichiarazioni di Asia in merito:

“Che dire…quando eravamo piccoline sognavamo di arrivare a tutto questo. Nonostante tutto il brutto periodo che abbiamo passato sei riuscita a tirare fuori il meglio di te stessa. Ora puoi gridarlo forte, SEI CAMPIONESSA OLIMPICA! E io non ho più parole per descrivere che cosa sei, e cosa hai fatto! Sono fiera ed orgogliosa di te, SEMPRE. Grazie di avermi fatto vivere queste emozioni che non si possono descrivere! Ce l’hai, ce l’abbiamo fatta. MAMMA e sicuramente anche PAPÀ sono e saranno sempre fieri di te e di noi! Grazie sorellina mia ti amo”.

Il post di Asia D’Amato per sua sorella Alice ha fatto commuovere il web intero e ovviamente non sono mancati i commenti degli utenti. Nel mentre rinnoviamo le nostre congratulazioni alla campionessa olimpica, che ha reso orgogliosa l’Italia intera.