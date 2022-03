1 La foto di Alvin da ragazzo

Quest’anno a tornare in Honduras come inviato speciale de L’Isola dei Famosi 16 è stato Alvin. L’amato speaker come sappiamo è da tempo nel cuore del grande pubblico e in molti naturalmente sono stati felici di ritrovarlo all’interno del reality di Canale 5, dopo la pausa dello scorso anno. Proprio in merito ai concorrenti che lo incuriosiscono di più, l’inviato dell’isola nel corso di una recente intervista per SuperGuidaTv ha affermato:

“Ho bisogno di almeno due/tre settimane per capire di che pasta sono fatti. Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico. Credo che siano interessanti anche Floriana ma anche Nicolas Vaporidis. Carmen di Pietro e il figlio ci stanno regalando già un cinema. Ho avuto modo di vederli insieme e sono simpaticissimi. Ho avuto modo di conoscere anche Lory Del Santo quando è venuta ospite a Bring The Noise. I concorrenti sono tutti dei vasi di Pandora e speriamo che regalino delle belle sorprese”.

In attesa di scoprire cosa accadrà a L’Isola dei Famosi, in queste ore sul web sta girando una foto che ci mostra Alvin da ragazzo! Nello scatto vediamo l’inviato del reality quando era più giovane e aveva i capelli lunghissimi. Questa l’immagine che sta facendo discutere gli utenti sui social:

Nel mentre Alvin ha anche parlato del suo rapporto con Ilary Blasi, sua amica ormai da ben 20 anni:

“Con Ilary mi trovo bene e sono ormai 20 anni che ci conosciamo. Abbiamo affrontato questi anni da amici ma anche guardandoci professionalmente. La prima esperienza che abbiamo vissuto insieme era stata quella di Top of the Pops. È bello riuscire a far convergere le strade. Abbiamo lo stesso tipo di ironia, ci capiamo al volo. Ora ci sarà la distanza che è sempre un incognito all’Isola dei Famosi. Quei due, tre secondi sono sempre i più ostici da saper gestire”.

