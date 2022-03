La dedica della mamma di Fedez

In questi giorni l’intero web e il mondo dello spettacolo si sono uniti per supportare Fedez, che solo la scorsa settimana ha svelato di avere un grave problema di salute. In seguito il cantante è tornato a parlare, raccontando di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e di essersi sottoposto a una lunga operazione, che per fortuna dovrebbe pare sia andata bene. Queste le dichiarazioni di Federico sui social:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

In queste ore così è arrivato il supporto dei fan, e non solo, e non sono mancati anche i commenti di Chiara Ferragni e di tutta la famiglia Ferragnez. Poco fa a parlare per la prima volta, rompendo così il silenzio dopo l’operazione, è stata anche Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi, mamma di Fedez, che sui social ha scritto un’emozionante dedica per suo figlio, che ha commosso il web. Queste le sue parole:

“Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto. Super felice”.

Non resta che rinnovare i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Fedez, e attendere il momento in cui finalmente il cantante tornerà a casa dalla sua famiglia, da sua moglie Chiara Ferragni e dai suoi figli Leone e Vittoria.

Novella 2000 © riproduzione riservata.