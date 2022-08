Alvise Rigo al GF Vip? Le sue ultime dichirazioni insospettiscono i fan

1 Alvise Rigo sarà un concorrente del GF Vip?

Nelle ultime ore Alvise Rigo ha sorpreso tutti con un nuovo look. L’atleta ex concorrente di Ballando con le stelle ha infatti deciso di darci un taglio. Sì, avete capito bene, si è tagliato la sua chioma fluente e lunghissima optando per un capello più corto.

Fan ovviamente sconvolti. Ma nel video che Alvise ha postato nelle storie del suo profilo Instagram per motrare i suoi nuovi capelli, ha rivelato il motivo di questo cambio. L’atleta e modello ha parlato di un “grosso progetto all’orizzonte” che lo ha portato quindi a doversi tagliare i capelli. Ma quale potrebbe essere questo nuovo progetto decisamente importante?

I fan hanno iniziato a fare ipotesi ed è spuntato fuori il Grande Fratello Vip. Ormai, considerando il grande mistero che aleggia intorno al cast della settima edizione, qualsiasi azione di un vip fa pensare al famoso reality. Sicuramente Alvise Rigo sarebbe un elemento importante all’interno della casa. Ma cosa c’entra il taglio di capelli?

In effetti l’atleta parla di essersi praticamente ritrovato costretto a tagliarli per questo grande progetto all’orizzonte. Quindi i capelli corti sono essenziali per questa novità. Difficile, quindi, che si tratti del GF Vip. Cosa importa se lui ha i capelli lunghi o corti per partecipare al reality? Molto più probabile che una persona debba cambiare look per magari un ruolo come attore. Quindi magari gli è stato proposto un personaggio in qualche nuova o vecchia fiction? Tutto può essere.

Insomma, Alvise Rigo potrebbe anche andare al GF Vip, ma forse è più facile vederlo recitare ad esempio in Doc o in Don Matteo che fare il concorrente dentro la casa più spiata d’Italia.

E tempo fa l’ex di Ballando con le stelle era stato al centro del gossip per un presunto flirt in corso. Ecco cosa era successo…