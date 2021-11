Ballando con le stelle, la coppia formata da Alvise Rigo e Tove Villfor sta insieme anche nella realtà? La foto sospetta

1 Alvise Rigo e Tove Villfor sono una coppia?

Fanno coppia a Ballando con le stelle e tra loro c’è una grandissima “chimica artistica”, come direbbe qualcuno. Stiamo parlando di Alvise Rigo e Tove Villfor. Lui è un ex rugbista, ma oggi fa il modello e il personal trainer. Lei è una delle nuove ballerine-insegnanti del programma di Milly Carlucci. Sulla pista sono una bomba, ma in tanti si chiedono se Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme.

È vero che nel ballo hanno una bella sintonia, ma questo fa pensare che ci possa essere del tenero anche fuori dal programma. Loro due non si sbilanciano, ma il gossip è sempre dietro l’angolo. Ed infatti sempre più spesso sono avvistati insieme.

Proprio ieri sera i due erano a Roma alla presentazione della nuova miniserie Marvel Hawkeye, dedicata al supereroe Occhio di Falco e in onda su Disney Plus dal 24 novembre. Alvise e Tove hanno pubblicato varie foto insieme all’evento e hanno fatto il red carpet in coppia.

Come detto, i due non dichiarano niente a riguardo, ma le voci su un loro presunto flirt si fanno sempre più insistenti. Entrambi comunque sono single. E tra l’altro questa è solo l’ultima di tante volte in cui sono stati visti insieme al di fuori di Ballando con le stelle.

Ma scopriamo qualche curiosità su di loro..