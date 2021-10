Chi è Tove Villfor? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Tove Villfor, maestra a Ballando con le stelle 2021. Età, altezza, peso, fidanzato e Instagram.

Chi è Tove Villfor?

Tove Villfor età, altezza, peso

Chi è Tove Villfor, maestra di Ballando con le stelle 2021? La ballerina nasce in Svezia il 19 dicembre 1996. La sua età attuale, quindi è di 24 anni. Non conosciamo la sua altezza o il suo peso.

Della sua famiglia sappiamo che la madre lavora occupandosi di marketing, mentre il padre è un tecnico informatico per una multinazionale. Ha anche una sorella, Ella Villfor. Nel 2015, per quanto riguarda gli studi, si diploma presso il Thorildsplans Gymnasium.

Passiamo, quindi, alla vita privata…

Vita privata: fidanzato

Cosa sappiamo della vita privata di Tove Villfor, maestra a Ballando con le stelle 2021, sotto il punto di vista sentimentale? Purtroppo non abbiamo molte informazioni.

Pare, infatti, che in passato abbia avuto una relazione con il collega Stefano Oradei. Questa, però, rimane una notizia che non è mai stata confermata. Ad oggi, invece, ambra non avere un fidanzato e sia single.

Andiamo, ora, a scoprire dove seguirla sui social…

Dove seguire Tove Villfor: Instagram e social

Seguire sui social Tove Villfor, maestra di Ballando con le stelle 2021, è molto semplice. Possiede, infatti, una pagina Facebook ma anche un profilo su Twitter e su Tik Tok.

Quello più seguito, come spesso accade, però è l’account Instagram. Qui la ballerina conta oltre 10mila follower. Non ci racconta molto della sua vita privata, ma possiamo vederla mentre si esibisce in varie occasioni.

Nelle Stories in evidenza, inoltre, possiamo notare le sue vacanze, alcuni momenti del suo ventunesimo e ventiduesimo compleanno e anche quelli che dovrebbero essere alcuni componenti della sua famiglia.

Passiamo, adesso, alla carriera…

Carriera

In passato Tove Villfor, prima di diventare maestra a Ballando con le stelle, ha lavorato anche come modella. La passiamo per la danza, però, c’è sempre stata e ne ha fatto una carriera.

Ma non finisce qui…

Che Dio ci aiuti

Una volta arrivata in Italia, inoltre, ha anche avuto modo di recitare in una puntata di Che Dio ci aiuti, la nota fiction con protagonista Elena Sofia Ricci.

Nel programma di Milly Carlucci, invece, approda nel 2020. Scopriamo di più proprio su quest’ultima avventura professionale…

Tove Villfor a Ballando con le stelle 2021

Come detto poc’anzi, Tove Villfor approda a Ballando con le stelle nel 2020 in coppia con il pittore e modello Antonio Catalani. I due, però, vengono eliminati nella quarta puntata e non salvati nel ripescaggio avvenuto poche settimane dopo.

Questa è stata un’edizione difficile a causa del Covid-19. In molti lo anno preso e anche lei è stata malata. Per fortuna, però, nel suo caso si trattava solo di un semplice raffreddore.

Tove Villfor, comunque, torna a Ballando con le stelle anche nel 2021 a partire dal 16 ottobre. Questa volta in coppia con Alvise Rigo. Ecco chi sono, inoltre, gli altri concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti e i professionisti che balleranno nel a Ballando con le stelle nel 2021 insieme a Tove Villfor:

A condurre Ballando con le stelle 2021, come sempre, troveremo Milly Carlucci. In giuria, invece, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ritroveremo, poi, anche Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini come opinionisti.

Il percorso di Tove Villfor

Il percorso di Tove Villfor con Alvise Rigo a Ballando con le stelle 2021, infine, comincia il 16 ottobre 2021. Non ci resta, perciò, che attendere di scoprire in che modo sorprenderà il pubblico a casa e i giurati.

Prima puntata : nel corso del primo appuntamento la coppia ha ballato un Boogie. L’esibizione è stata abbastanza apprezzata. Hanno, infatti, ricevuto un tre 6, un 7 e un 8 per un totale di 33 punti. Si classificano al settimo posto della classifica provvisoria.

: nel corso del primo appuntamento la coppia ha ballato un Boogie. L’esibizione è stata abbastanza apprezzata. Hanno, infatti, ricevuto un tre 6, un 7 e un 8 per un totale di 33 punti. Si classificano al settimo posto della classifica provvisoria. Seconda puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

