Amadeus commenta il caso Chiara Ferragni

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

In queste ore è stata rilasciata un’intervista ad Amadeus, il quale ha dato la sua opinione in merito al caso scoppiato intorno a Chiara Ferragni.

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Chiara Ferragni e della polemica che è partita dal caso del Pandoro con il suo marchio. L’Antitrust, infatti, l’ha multata per un milione di euro a causa di un errore nella comunicazione con i clienti che lo hanno acquistato. Un problema che le ha fatto perdere alcune collaborazioni importanti e che non sappiamo cosa comporterà a lungo andare.

Fatto sta che in molti hanno espresso la propria opinione in merito, dalle persone comuni ai personaggi famosi. Tra chi l’ha difesa e chi l’ha molto criticata c’è anche chi ha tentato di rimanere neutrale. Questa persona è Amadeus, il quale ha espresso la sua opinione in seguito a una domanda posta da La Repubblica nel corso di un’intervista:

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca.

Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore”.

Ad Amadeus è stata chiesto di Chiara Ferragni in quanto i due hanno lavorato insieme lo scorso Festival di Sanremo quando l’influencer è stata co-conduttrice nella serata d’apertura e in quella finale. Conoscendola, quindi, ha potuto dare un suo parere più obiettivo, non conoscendo ovviamente la situazione di cui si chiacchiera tanto.

Al momento non sappiamo cosa accadrà nella vita professionale di Chiara. Sappiamo solo che ha ripreso in mano i suoi social dopo un periodo di pausa. Aspettiamo di vedere come gestirà tutto quanto.