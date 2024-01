Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Letizia Petris ha avuto un confronto con Vittorio Menozzi dopo aver sentito una battuta verso Federico Massaro che non le è piaciuta. Lo ha accusato di lascarsi condizionare da Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

L’accusa verso Vittorio Menozzi

Ieri sera non c’è stata solo la discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi (con tutto ciò che ne è conseguito), o lo scontro tra Fiordaliso e Letizia Petris. Ci sono state anche alcune accuse verso Vittorio Menozzi. Prima di tutto a tavola il collaboratore scolastico si è scagliato alle sue spalle dicendo che “la gente deve vedere quello che è realmente“.

Poi Letizia Petris ha affermato che secondo lei il modello si fa condizionare negativamente da Sergio D’Ottavi. In seguito il pubblico collegato sulla diretta di Mediaset Extra ha potuto vedere un confronto tra loro due. Il faccia a faccia ha avuto luogo perché la Petris non ha visto di buon occhio una battuta che hanno fatto lui e Sergio nei confronti di Federico:

“Pensa un ragazzino che ti vede da casa, pensa che sia giusto farlo e allora lo farà anche lui, Capito? Io la sto vedendo più in grande per farti capire. I messaggi che mandiamo sono importanti. Lo so che tu non lo fai con cattiveria, sei la persona più buona che conosca. Devi aprire gli occhi”.

No l’apice del disgusto è stato raggiunto stasera , Vittorio accusato di far passare messaggi di bullismo per una battuta , ma poi la predica fatta da Letizia e il macellaio non si può sentire . Chiudete la baracca . #grandefratello pic.twitter.com/YzYQReb6aZ — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 6, 2024

Vittorio Menozzi, però, non è convinto del discorso perché l’atteggiamento che descrive molto lontano da lui. Si ritiene un grande amico di Federico, ma la Petris ha un’opinione diverso. A un certo punto il modello è sbottato affermando che cos’è per lui la vera cattiveria:

“Mi fa andare in bestia un discorso del genere. Perché l’unico comportamento sbagliato è di chi sparla dicendo cose cattive della gente che ha di fianco e poi non glielo va a dire”.

Vittorio “Mi fa andare in bestia un messaggio del genere, quando in realtà l’unico comportamento sbagliato è di chi sparla dicendo cose cattive della gente di fianco senza andarglielo a dire. Punto.”



URLALO VITTORIO URLALO #grandefratello pic.twitter.com/ccOs9GROEp — H.✨ (@is16__) January 6, 2024

Diversi utenti si sono trovati d’accordo con Vittorio e non hanno capito bene il discorso di Letizia, in quanto praticamente tutti ritengono Menozzi una bravissima persona.