Amadeus e Sabrina Ferilli hanno litigato a Sanremo?

Ieri sera è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2022 e sul web è spuntato un video all’interno del quale sembrava che Sabrina Ferilli, la co-conduttrice, parlasse male di uno dei concorrenti. Nello specifico di Gianni Morandi o per lo meno questa è l’ipotesi data dal web. Non c’è assolutamente nulla di certo. Altri sostengono ce l’avesse con il conduttore stesso. Infatti, un altro particolare che ha fatto molto chiacchierare il web è che a un certo punto, quando Amadeus si avvicina per prenderle la mano, lei si scansa e non gliela porge a sua volta.

Oggi, durante la conferenza stampa è arrivata la risposta del conduttore di Sanremo 2022. Qui sotto il filmato del momento dopo la domanda del giornalista:

Guarda, mai stata nervosa Sabrina Ferilli. Lei è sempre voluta rimanere in uno sgabello lì dietro. Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, lo avete visto voi ieri. Dietro le quinte parlava con tutti. Con chi portava i fiori, parlava con questo e con quell’altro. E parlava come parla normalmente. Senza essere riferito a nessuno. Commentava tutto. Commentava quelli che correvano, chi passava… Quindi la terminologia colorita era riferito a qualcosa dietro le quinte, per ridere. Nessuna tensione.

Amadeus sul caso Sabrina Ferilli.

“I miei autori mi hanno detto che Sabrina è inciampata nel dietro le quinte e ha detto qualsiasi cosa (ride)”#Sanremo2022 pic.twitter.com/jZ4k2izkqB — Cinguetterai 2 (@Cinguetterai_) February 6, 2022

Amadeus, poi, poco dopo ha anche affermato di essere stato informato di un altro dettaglio: “Sabrina è inciampata su un cavo di legno per terra e ha detto di tutto e di più. C’è tutto un gioco di specchi lì dietro ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa“. Ecco, quindi, risolto il mistero sulla presunta lite tra il presentatore e l’attrice ospite. Continuate a seguirci per tante altre news.

