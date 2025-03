Ex allieva di Amici, oggi è una ballerina e coreografa molto apprezzata dagli addetti ai lavoro e dal pubblico. Ecco chi è Elena D’Amario: età, fidanzato, carriera e Instagram.

Chi è Elena D’Amario

Nome e Cognome: Maria Elena D’Amario

Data di nascita: 17 giugno 1990

Luogo di nascita: Pescara

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: ballerina e coreografa

Fidanzato: Elena dovrebbe essere single

Figli: Elena non ha figli

Profilo Instagram: @elenadamario

Quanti anni ha Elena D'Amario? Dov'è nata? La ballerina è nata a Pescara il 17 giugno 1990 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La sua età oggi è di 34 anni. Per quanto riguarda l'altezza sappiamo che Elena è alta 1 metro e 70 centimetri.

In quanto alla sua biografia, come vedremo in seguito anche, Elena è oggi una delle ballerine più affermate e apprezzate in Italia e non solo. Da Amici infatti di strada ne ha fatto tanta e ha coronato il sogno di diventare una danzatrice e coreografa d’eccellenza.

Vita privata

Spazio poi alla vita privata. Che lavoro fa il padre di Elena D’Amario? Il padre Romano è un enologo ed ex sportivo discendente da una famiglia nobile.

La madre della ballerina invece è un’ex insegnante. Aveva lasciato il suo lavoro per dedicarsi proprio a Elena e a sua sorella Sara. Quest’ultima è mamma della piccola Anna Sophie. Qualcuno ha spesso pensato fosse la figlia di Elena, in realtà è solo la sua nipotina, alla quale è davvero legatissima. Quindi se vi state chiedendo se Elena D’Amario ha una figlia la risposta è no.

Messa da parte la sfera familiare, ovviamente, c’è grande curiosità anche per conoscere la parte privata della coreografa. Chi è il fidanzato di Elena D’Amario? Oggi non sappiamo se sia o meno fidanzata, poiché ci tiene molto a essere riservata sotto questo punto di vista.

In ogni caso sappiamo che Elena ad Amici ha avuto una relazione con Enrino Nigiotti. Sebbene si sia conclusa oggi sono in buoni rapporti. Poi si è parlato della frequentazione con il collega Alessio La Padula nel 2021.

Successivamente nel 2023 Elena ha ufficializzato la storia con l’attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo. Oggi però non sappiamo se siano ancora una coppia.

Dove vive Elena D’Amario? La coreografa dovrebbe vivere a Roma.

Dove seguire Elena D’Amario: Instagram e social

Se intendete seguire Elena D’Amario sui social vi basterà semplicemente fare una piccola ricerca sul web. Sicuramente potrete trovarla su Instagram, dove detiene un profilo ufficiale molto seguito. Qui si racconta a 360° tra lavoro e vita privata, anche se cerca di preservare quest’ultima il più possibile.

Guardando i suoi video e foto qualcuno si è domandato: come fa Elena D’Amario ad avere quel fisico? La risposta è più semplice di quel che pensate: anni di allenamenti, sana alimentazione e lavoro l’hanno portata ad avere un fisico perfetto.

Carriera

E invece la carriera? Il debutto in TV è arrivato nel 2008 con la partecipazione a Il ballo delle debuttanti, trasmissione poi vinta. La vera notorietà però è arrivata grazie ad Amici.

Questo le ha aperto ufficialmente le porte a una straordinaria carriera, che le ha dato modo di lavorare e collaborare con numerosi coreografi e registi famosi.

Negli Stati Uniti è diventata prima ballerina della Parsons Dance Academy. Qui ha trascorso nel 9 anni, fino al ritorno in Italia in cui ha ricoperto il ruolo di ballerina professionista, coreografa, giudice, conduttrice del daytime e giudice del Serale di Amici (nel 2025).

Come detto nel corso della sua carriera la lavorato con professionisti straordinari come Alessandra Celentano, Timor Steffens, Gabriele Muccino, Emma Marrone, Gaetano Morbioli e l’indimenticabile Marco Garofalo. Poi ancora Marco Salom, Giuliano e Veronica Peparini, Jovanotti, Emanuel Lo, Elisa, Nek, Lorella Cuccarini e non solo!

Nel 2024 su Canale 5 ha avuto la possibilità di raccontarsi a This is me dove ha potuto ripercorrere la sua avventura ad Amici e tutti i successi negli anni a venire dopo il talent.

Negli anni Elena ha preso parte non solo a diversi spot pubblicitari, ma anche alcuni videoclip di artisti noti. Questo dunque le ha permesso di lavorare non solo con cantanti affermati, ma anche con registi importantissimi. Questi tutti i suoi lavori:

2010: Libera nel mondo di Enrico Nigiotti , regia di Gaetano Morbioli

, regia di 2011: Io son per te l’amore di Emma , regia di Marco Salom

, regia di 2013: Tensione evolutiva di Jovanotti , regia di Gabriele Muccino

, regia di 2016: Uno di questi giorni di Nek , regia di Gaetano Morbioli

, regia di 2020: Me ne frego di Achille Lauro , regia di Bendo

, regia di 2024: L’unico pericolo di Ermal Meta, regia dei YouNuts! e i Broga’s

Ricordiamo infine che ha vinto anche dei riconoscimenti e pubblicato un libro dal titolo “Salto” nel 2021.

Film con Elena D’Amario

Non solo l’amore per il ballo. Durante la sua carriera, Elena ha avuto modo di sperimentare anche il cinema e la TV nelle vesti di attrice. La prima esperienza risale al 2023 con Che Dio ci aiuti su Rai 1, mentre la seconda con un’altra serie TV su Prime Video, Those About to Die, dove ha preso parte come corpo di ballo.

Che Dio ci aiuti

In Che Dio ci aiuti, Elena D’Amario nel 2023 ha interpretato il ruolo di Luisa Monachini. Il suo personaggio era certamente buono, ma tormentato e traumatizzato dalla scomparsa del marito. Nel racconto della sua storia ha mostrato le fragilità e fatto delle scelte sbagliate per paura di perdere Elia, il bambino che porta con sé come se fosse suo figlio.

In un’intervista a Fanpage.it, Elena ha confidato che grazie a questo ruolo ha esplorato il senso materno che ha sempre avuto. Ha anche spiegato come questa esperienza le abbia smosso delle emozioni in lei.

Programmi TV

Ancor prima di arrivare ad Amici, Elena D’Amario ha partecipato ad altri programmi. Eccoli in elenco: Il ballo delle debuttanti (2008) – concorrente; Wewe Belè di Nonna Nella (2009) – aiuto macchina; Amici di Maria De Filippi (2009-2010, 2015-in corso); Amici Celebrities (2019); Festival di Sanremo (Rai 1, 2022)

Il ballo delle debuttanti

Ancor prima di Amici, Elena D’Amario è stata concorrente nel 2008 del programma televisivo di Canale 5, Il ballo delle debuttanti. La trasmissione ideata da Maria De Filippi aveva al timone di conduzione Rita Dalla Chiesa, con la partecipazione straordinaria del coreografo Garrison Rochelle.

Elena ha fatto parte della “squadra pop” e ha vinto la trasmissione.

Festival di Sanremo

Nel 2022 Elena D’Amario è salita sul palco del Festival di Sanremo, voluta fortemente da Elisa. La danzatrice si è esibita con lei durante la serata delle cover. Un momento magico ricordato come uno dei più belli della kermesse canora.

Amici

A quale edizione di Amici ha partecipato Elena D’Amario? Per chi non lo ricordasse la ballerina ha preso parte all’edizione 2009/2010 del talent show di Canale 5. A volerla fortemente il coreografo Steve La Chance.

Arrivata al Serale ha fatto parte della squadra blu, insieme al fidanzato del periodo Enrico Nigiotti. Proprio lui quando la ballerina è stata eliminata, ha preferito rinunciare al suo sogno per fare proseguire lei nel programma. Una scelta che ancora oggi è ricordata da entrambi e da tutti i fan.

Finito il programma, Elena nel corso degli anni si è aggiunta al cast dei ballerini professionisti. Peraltro ricordiamo anche che ha avuto modo di condurre il daytime su Real Time, oltre ad avere il ruolo di coreografa e, talvolta, di giudice esterna.

Serale di Amici 24

Dopo aver svolto per tanti anni il ruolo di ballerina professionista e coreografa del programma (oltre che ex allieva), Elena D’Amario è stata scelta per il Serale di Amici 24 nelle vesti di giudice. Insieme a lei, al suo fianco, Amadeus e Cristiano Malgioglio.