Tutte le principali informazioni su Yoyo Flow, chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, vero nome, social e vita privata.

Chi è Yoyo Flow

Nome e Cognome: Yoandy Villaurrutia

Data di nascita: 19 agosto

Luogo di nascita: L’Avana, Cuba

Età: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: ballerino, coreografo e insegnante

Moglie: Sophie Fox

Figli: ha una figlia

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @yoyoflowofficial

Yoyo Flow età e altezza

Yoyo Flow, il cui vero nome è Yoandy Villaurrutia, è un ballerino, coreografo e insegnante di danza di origini cubane. È nato e cresciuto a L’Avana. Purtroppo non conosciamo la sua età, ma possiamo dirvi che la sua data di nascita cade il 19 agosto.

Anche sulla sua famiglia di origine non abbiamo dettagli. Per questo non siamo in grado di dirvi se sia figlio unico, oppure abbia fratelli e sorelle. Al momento anche la sua altezza ci è sconosciuta.

Yoyo Flow ha completato la sua formazione coreografica nel suo paese natale. Ha studiato presso la rinomata scuola di Tony Mendez a L’Avana, specializzandosi in stili di danza cubani e latini, soprattutto Afro-Cuban, salsa cubana e New Style.

Ballerino affascinante e carismatico, Yoandy Villaurrutia attualmente risiede a Roma, dove continua la sua attività artistica e didattica.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Yoyo Flow non è affatto single, ma allo stesso tempo non ha neanche un fidanzata. Il ballerino è, piuttosto, sposato: sua moglie si chiama Sophie Fox, viene da Sheffield, UK, e anche lei dovrebbe essere una ballerina.

Come riportano le informazioni sui profili Facebook di entrambi, i due sono convolati a nozze il 17 agosto 2018. Yoyo Flow è anche padre: ha una figlia con Sophie, nata circa un anno dopo il matrimonio.

Dove seguire Yoyo Flow: Instagram e social

Yoyo Flow è attivo su diverse piattaforme social dove condivide la sua passione per la danza, i suoi lavori da ballerino, coreografo e insegnante ed interagisce con i suoi follower.

Su Instagram, attraverso il profilo @yoyoflowofficial, pubblica regolarmente video delle sue esibizioni, momenti dietro le quinte e aggiornamenti sui suoi progetti professionali.

Utilizza anche Facebook, dove gestisce sia un profilo privato che una pagina pubblica, su sui condivide contenuti simili e mantenere un contatto diretto con la sua community.

Ha poi un account su TikTok su cui ha caricato alcuni brevi video tutorial. Attraverso questi canali, Yoyo Flow offre uno sguardo approfondito sulla sua carriera artistica e sulle sue attività nel mondo della danza.

Carriera

Dopo aver studiato in vari corsi della citata scuola di Tony Mendez, ha preso il via la carriera da ballerino di Yoyo Flow, che vanta esperienze in teatri come il “Nacional de Cuba”, il “Melle”, l’”Astral” e il “Carlos Mar”. Inoltre ha danzato in show-ballet come “Tony Mendez”, “Havana Dance Star” e “YolDance”.

Yoyo Flow a Sognando Ballando con le Stelle

Nel 2025, Yoyo Flow partecipa al programma televisivo Sognando… Ballando con le stelle, spin off celebrativo dei 20 anni di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1. In questa competizione, si esibisce in coppia con Rebecca Gabrielli, aspirando a diventare maestro nella versione classica del programma.

Concorrenti e coppie di Sognando Ballando con le Stelle

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti di Sognando… Ballando con le Stelle con cui YoyoFlow si scontrerà per conquistare la vittoria e un posto come maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Vi riportiamo anche tutte le coppie di ballerini che il programma ha formato.

Come detto, Yoyo Flow danza con Rebecca Gabrielli. Nel cast troviamo poi Aly-Z e Moreno Porcu, Chiquito e Anastasia Kuzima, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Hugo Nordström con Giada Lini.

Poi ancora Janiya Mami con Pasquale La Rocca, Mario Cecinati con Veera Kinnunen, Valentina Fiorini con Nikita Perotti, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia ed infine Yuri Orlando con Alessandra Tripoli.

Il percorso di Yoyo Flow a Sognando Ballando con le Stelle

Il percorso di Yoyo Flow a Sognando… Ballando con le Stelle inizia ufficialmente venerdì 7 maggio 2025. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà in pista e quali chances avrà di vincere.