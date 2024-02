Mediaset tenta il colpaccio e punta Amadeus: “Offerta cospicua”

Sanremo | Scoop

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Sanremo 2024

L’indiscrezione riportata da Dagospia, se così fosse, avrebbe davvero del clamoroso. Stando a quanto si vocifera pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Amadeus! Cosa è emerso circa questa notizia.

Amadeus verso Mediaset?

Dagospia nelle scorse ore ha lanciato un rumor con i fiocchi che, se solo fosse vero, sarebbe davvero incredibile. Il sito di Roberto D’Agostino ha raccontato infatti che, secondo voci di corridoio, Amadeus potrebbe lasciare la Rai e approdare a Mediaset.

Notizia sì da prendere con le pinze, ma che se solo fosse vera sarebbe un colpaccio clamoroso per la rete del Biscione. Precisiamo fin da subito che difficilmente la Rai si lascerà scappare uno dei suoi conduttori di punta come Amadeus. In questi anni di lavoro per l’azienda ha dato e fatto tanto, i suoi programmi sono seguitissimi e regalano ascolti da record. Dunque si pensa che la Rai farà il possibile per tenerselo ben stretto e scacciare via presunti addii.

Ma sta di fatto che Dagospia ci racconta come le indiscrezioni parlino di un’offerta piuttosto importante che vedrebbe Amadeus sbarcare su Canale 5. Ma ecco quanto ripreso dal trafiletto in questione:

“Amadeus in volo verso Mediaset? A Viale Mazzini gira da qualche giorno voce che Amadeus, il re Mida della Rai, abbia ricevuto un’offerta piuttosto cospicua da Mediaset per approdare su Canale5 a partire dal prossimo settembre. In caso affermativo, sarebbe un colpaccio colossale pari a quelli di Silvio Berlusconi negli anni Ottanta quando scippava alla Rai volti di punta quali Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado e Raffaella Carrà. Sarà vero?”

A questa domanda ora come ora è difficile rispondere e semmai Amadeus volesse dirci la sua circa questi pettegolezzi, Novella2000.it è ben felice di ascoltarlo e fare chiarezza.

Intanto adesso il conduttore è piuttosto concentrato sul Festival di Sanremo, il suo quinto consecutivo. A La Repubblica Amadeus ha confidato che ci penserà e, molto presto, darà una risposta come promesso all’azienda. Il fatto che gli venga chiesto di continuare lo rende orgoglioso: “Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”.