Pare che sia pronto un nuovo programma di Amadeus su Nove, dedicato alla musica. Secondo quanto trapela pare essere alla caccia di imitatori per il suo show. Quale? Scopriamolo insieme.

Il nuovo programma di Amadeus

Ci saranno delle novità per Amadeus sul suo futuro televisivo. Precisiamo che resterà su Nove, non ci sono cambiamenti sotto quel punto di vista. Anzi. Si parla piuttosto di una trasmissione che il presentatore ha in mente da qui ai prossimi mesi. Di cosa si tratta nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme.

Da Chissà chi è con le identità nascoste potrebbe esserci un nuovo programma di Amadeus legato alle “identità doppie”. Come si legge sul sito di Davide Maggio pare che il conduttore sia alla caccia di imitatori di cantanti noti per un nuovo programma televisivo. Un po’ come avviene per Tale e Quale Show per intenderci.

Chiusa la mini edizione in prima serata di Chissà chi è, Amadeus pare stia lavorando a una vera e propria novità per il canale Nove. Si tratta di un programma musicale previsto per la primavera in prime time. Pare non sia l’unico format che il presentatore ha pensato e pare che sarebbe anche arrivata la fumata bianca.

Se non dovessero esserci dei cambi dell’ultimo minuto, Amadeus sembra volere restare fedele alla tradizione e dunque prendendo così spunto dal format di Rai 1, Tale e Quale Show. Stando a quanto ripreso da Davide Maggio si tratterebbe di un prodotto realizzato da Banijay, dove non mancano musica, imitazioni, duetti.

Restiamo quindi in attesa di capire quali saranno le prossime novità su Amadeus e su quelli che saranno i suoi prossimi progetti televisivi.