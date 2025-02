In questi giorni dopo i gossip sui presunti tradimenti e non, Chiara Ferragni quanti follower ha guadagnato? Dati alla mano, scopriamo cosa è emerso in queste ultime ore.

Quanti follower ha guadagnato Chiara Ferragni

I recenti gossip su Chiara Ferragni e Fedez hanno provocato anche movimento sui social in quanto a follower guadagnati e persi. Ebbene ricordate quando l’imprenditrice digitale contava 29,5 milioni di follower? Poco dopo il Pandoro Gate ha perso un milione di utenti, almeno fino a poco tempo fa, prima che esplodesse il gossip sul matrimonio.

LEGGI ANCHE: Non ce ne eravamo accorti ma la donna paparazzata con Fedez a dicembre era proprio Angelica

Al momento è collocata al terzo posto (dietro Fabrizio Romano e Khaby Lame) come influencer tra le più seguite sui social. Ma è stato fatto un bilancio tra follower acquisiti e persi. A quanto pare sembra essersi smosso qualcosa. Dopo le recenti rivelazioni rese note da Fabrizio Corona, che coinvolgono i Ferragnez, il pubblico sembra aver mostrato grande interesse intorno a questa storia.

Stando a quanto ripreso dall’agenzia Arcadia dalla pubblicazione del video di Fabrizio Corona pochi giorni fa, era il 27 gennaio, il numero di follower di Chiara Ferragni è aumentato di circa 100.000 unità e ora conta 28,7 milioni. Quindi si è smosso qualcosa a quanto pare. A dirlo è il responsabile dell’agenzia, Domenico Giordano, come ripreso da Fanpage.it:

“In soli tre giorni l’account di Chiara Ferragni ha riguadagnato 106 mila iscritti. Ma, sono ripresa anche gli altri indicatori dell’attenzione e del gradimento dei follower. Infatti, le interazioni registrate dell’account sono in crescita del 109% e l’engagement del 115%”.

LEGGII ANCHE: Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato sarà a Sanremo

Questi quindi i dati momentanei sui follower guadagnati da Chiara Ferragni negli ultimi giorni. Numeri che potrebbero essere destinati a salire gradualmente da qui a venire.