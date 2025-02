In una recente intervista l’ex di Shaila Gatta, Alessandro Zarino è tornato alla carica e le ha riservato delle dure critiche: “Disposta a tutto”.

Alessandro Zarino attacca Shaila Gatta

Shaila Gatta è certamente una delle protagonista più discusse e criticate dell’attuale edizione di questo Grande Fratello. Spesso ha fatto parlare di sé non solo per la relazione con Lorenzo Spolverato, ma anche per alcune accesissime discussioni.

A commentare in svariate occasioni i comportamenti di Shaila Gatta è stato il suo ex Alessandro Zarino, che in passato è stato tronista di Uomini e Donne. A SuperGuida TV, Zarino ha commentato per prima cosa la storia tra la modella e Spolverato. Ha affermato di non sapere se si tratta o meno di una relazione vera, dato che nella Casa le emozioni sono amplificate. Dunque ha dato il beneficio del dubbio.

Nonostante ciò ha però lanciato subito una stoccata perché a detta di Alessandro Zarino la voglia di primeggiare di Shaila Gatta sarebbe tanta: “È disposta a tutto pur di arrivare da qualche parte”.

Successivamente Alessandro ha parlato anche della loro passata relazione, spiegando che per Shaila probabilmente questa storia non ha avuto la stessa rilevanza che ha dato lui. Sebbene spesso Shaila Gatta si sia espressa sulle sue relazioni passate e non in modo positivo, ha voluto discostarsi dalle dichiarazioni fatte dalla sua ex sostenendo che alcune parole non riguardassero certamente lui:

“(…) Ha avuto molti compagni nella sua vita che l’hanno trattata bene ma lei fa sempre la parte della vittima e finire per fare di tutta l’erba un fascio. Lei di solito scappa dalle responsabilità e a volte finisce per fare la libertina ma è solo un modo per proteggersi”.

In quanto a un possibile ingresso di Alessandro Zarino nella Casa, lui ha spiegato di non essere minimamente stato contattato, ma non vorrebbe partecipare in un contesto come quello attuale.