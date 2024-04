Amadeus passa sul NOVE! Fabio Fazio dà il benvenuto al collega

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Amadeus

Questo pomeriggio è trapelata l’indiscrezione secondo la quale Amadeus avrebbe confermato il passaggio a Discovery. Ecco il commento di Fabio Fazio.

Da giorni si parla del presunto addio di Amadeus alla Rai e del passaggio a Discovery sul canale NOVE, lo stesso in cui Fabio Fazio va in onda con “Che Tempo Che Fa“. Al momento non abbiamo ancora certezze ufficiali, anche se un rumor riportato da Adnkronos confermerebbe tutta la questione.

Amadeus, infatti, avrebbe ufficializzato la volontà di lasciare la rete pubblica durante una chiacchierata con il Dg Giampaolo Rossi. Il noto conduttore, quindi, starebbe andando alla ricerca di nuovi stimoli e nuove avventure firmando il contratto con un’altra azienda dopo il successo degli ultimi cinque Festival di Sanremo.

Ovviamente manca ancora il comunicato stampa ufficiale da parte della Rai e noi rimaniamo in attesa per riportarvi tutto ciò che accadrà. Nel mentre, intanto, Fabio Fazio è stato interpellato sempre dal sito citato poc’anzi e in tale occasione ha rivelato che cosa pensa del passaggio del volto dei Soliti Ignoti sul NOVE:

“Amadeus al NOVE? Ne sarei ovviamente molto molto felice”.

Adesso non possiamo fare altro che aspettare e scoprire a quali entusiasmanti progetti lavorerà in futuro il conduttore. Nel frattempo si starebbe anche pensando a chi affidare la guida di Affari Tuoi e, stando alle voci di corridoio, tra i candidati ci sarebbe Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici oggi è molto amato dal pubblico e potrebbe essere promosso su Rai 1 se l’indiscrezione diventasse realtà.

Del resto il suo show Stasera tutto è possibile è sempre un successo dal punto di vista del gradimento dei telespettatori. Questa potrebbe essere la sua occasione per passare a Rai 1 e mettersi alla prova con uno dei programmi di punta della rete? Staremo a vedere.