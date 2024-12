Nel suo libro Amadeus svela un retroscena su un brano dello scorso Festival di Sanremo: “Scelto in extremis”.

Amato, il retroscena su un brano del Festival

Recentemente Amadeus è pubblicato il suo libro “Ama”, dove ha raccontato aneddoti e retroscena sulla sua carriera, ma anche tanto sul Festival di Sanremo. Uno di questi racconti riguarda Mahmood.

Pare infatti ci sia un curioso dietro le quinte sulla canzone Tuta Gold, diventata poi un successo incredibile durante e dopo la kermesse canora. Un racconto che già Mahmood aveva fatto in una determinata occasione e che è stato confermato proprio dal direttore artistico e conduttore dello scorso Festival.

Come ripreso dal libro di Amadeus, pare infatti che l’ingresso del cantante nella lista dei Big in gara sia stata davvero in extremis! Questo perché per quanto gli piacesse il brano, pare ci fosse qualcosa da modificare affinché potesse diventare il tormentone che tutti conosciamo:

“Mahmood riuscì a entrare a meno di 24 ore prima della chiusura. Nei mesi di preparazione avevo sentito due o tre brani di Mahmood molto belli, alcune ballate. Ma secondo me lui doveva tornare all’Ariston con un pezzo ancora più potente”.

Per questo infatti Amadeus decise di parlare con il diretto interessato e trovare una soluzione:

“La sua partecipazione rimase a rischio fino all’ultimo, poi a poche ore dalla chiusura della selezione ascoltai il provino di Tuta gold. Ne rimasi folgorato. Era un pezzo destinato al trionfo. Con le ore contate decisi di andare a casa di Mahmood insieme al suo manager e gli dissi: ‘Abbiamo il brano. Tuta Gold è davvero forte ma bisogna lavorarci”.

Così Amadeus diede una notte di tempo al cantante per lavorare sulla canzone sentire solo il giorno successivo il pezzo finito con tutte le modifiche del caso. Dopo tutti gli arrangiamenti e sistemazioni, il conduttore e direttore artistico dello scorso Festival, ha affermato che il pezzo era perfetto e dunque lo avrebbe aggiunto nella lista del cast per Sanremo.

E voi conoscevate questo aneddoto?