Tony Effe, salta il concerto al Circo Massimo dopo l’esclusione

Questo concerto s’ha da fare o no? Emergono le prime indiscrezioni dopo la cancellazione della presenza di Tony Effe dal Capodanno di Roma al Circo Massimo. L’accaduto si è verificato a seguito di alcune lamentele, dovute ad alcuni dei testi del rapper, considerati sopra le righe. Ciò ha generato diverse reazioni da parte del web e di numerosi artisti.

Mahmood e Mara Sattei, per esempio, sarebbero dovuti essere ospiti insieme a Tony Effe durante questo evento. Ma i due cantanti scoperta la scelta del Comune della Capitale, hanno fatto un passo indietro. Diversi artisti si sono esposti sulla questione, chi a favore, chi contro il rapper che, invece, ha rimediato con uno show tutto suo al Palazzo dello Sport a Roma.

Ma dunque ora che ne sarà del Capodanno al Circo Massimo di Roma? Nei giorni scorsi erano emerse alcune indiscrezioni sulla “corsa ai ripari” da parte del Campidoglio. Chi ci sarà al posto di Tony Effe e colleghi?

Inizialmente si pensava che il live potesse addirittura saltare, poi Gabriele Parpiglia aveva lanciato la possibilità di vedere sempre sullo stesso palco, artisti come Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Claudio Baglioni. Adesso, invece, come riportato da Il Corriere della Sera e Repubblica sembrerebbe che si sarebbe trovata una diversa soluzione.

Stando a quanto ripreso dalle fonti citate per prima cosa si sarebbe optato per un’altra location. Si parla infatti di Piazza del Popolo. E anche gli artisti coinvolti andrebbero a coinvolgere un diverso tipo di target. Si pensa infatti all’ipotesi Pfm, Orchestraccia ed Earth Wind and Fire. Artisti straordinari che vanno ad abbracciare diverse generazioni. Forse non tra tutti i giovanissimi vanno di moda, ma sta di fatto che comunque ci sarà gradimento per parte del pubblico. In ogni caso.

Al momento non ci sono conferme effettive su chi ci sarà al posto di Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei al Concerto di Capodanno a Roma. Il Comune della Capitale è alla ricerca di diverse soluzioni. Cosa succederà?