Amadeus “torna” in Rai grazie a Fiorello e promuove il suo nuovo programma Like a Star, in onda sul Nove

Oggi a “tornare” in Rai è stato nientemeno che Amadeus. Il conduttore si è infatti collegato in diretta con Fiorello a La Pennicanza e ha così fatto promozione alla prossima puntata del suo programma Like a Star, in onda sul Nove.

Il “ritorno” di Amadeus in Rai

Da ormai un anno Amadeus ha lasciato la Rai per trasferirsi sul Nove e dedicarsi a nuovi progetti. In questi mesi così il celebre conduttore ha debuttato con la prima edizione di Chissà chi è. In seguito è tornato in onda con La Corrida e solo da qualche giorno con il nuovo programma Like a Star. Un vero cambio di rotta dunque per il presentatore, che negli ultimi anni è stato uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo.

Ciò nonostante di recente Ama è finito al centro del gossip. Stando quanto si mormora in rete, presto il conduttore potrebbe lasciare il Nove, a causa degli ascolti che non starebbero soddisfacendo a pieno i vertici della rete, per spostarsi in Mediaset. Solo in queste settimane del resto il presentatore è stato tra i giudici del Serale di Amici 24 e l’accaduto non è passato inosservato. In attesa di scoprire cosa succederà, oggi qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

A sorpresa infatti Amadeus ha fatto “ritorno” in Rai. Nel corso della nuova puntata del suo nuovo programma, La Pennicanza, Fiorello si è infatti collegato in diretta con il suo storico amico, che nel frattempo si trovava nel suo camerino. Con grande ironia il conduttore ha fatto promozione a Like a Star e ha affermato tra le risate generali: “Sono nel mio camerino da 3%. Però è un bel camerino, è il 3% più ricco che ci sia. Ciao a tutti gli amici della Rai. La cosa incredibile è che io posso promuovere in Rai, con la loro totale apertura e disponibilità, che mercoledì sera vado in onda con una nuova puntata di Like a Star, naturalmente sul Nove”.

Non è mancata la divertente reazione di Fiorello, che ha aggiunto: “Voglio vedere cosa succederà adesso”. La scenetta naturalmente sta già facendo discutere il web e sui social in molti stanno commentando il “ritorno” di Ama in Rai.