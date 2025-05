Secondo alcune recenti voci di corridoio, presto Amadeus potrebbe definitivamente lasciare il Nove per arrivare in Mediaset: ecco cosa sta accadendo e i dettagli.

I retroscena sul futuro di Amadeus

È trascorso un anno ormai da quando Amadeus ha deciso di lasciare la Rai per arrivare sul Nove. Il conduttore, volendo mettersi alla prova con nuove ed inedite esperienze, ha così firmato un contratto di quattro anni con l’azienda e in questi mesi ha debuttato con ben tre nuovi programmi: Chissà chi è, La Corrida e Like a Star. Tuttavia gli ascolti non sembrerebbero aver soddisfatto a pieno la rete, che così adesso, stando a quanto si mormora nell’ambiente, starebbe valutando il da farsi.

Solo nelle ultime ore a rivelare un retroscena inedito è stato il portale Italia Oggi, che ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro televisivo del celebre presentatore. Stando a quanto si legge, già nelle prime settimane di giugno sul Nove potrebbe partire in access prime time il nuovo programma The Cage. Alla conduzione ci sarebbe proprio Ama, che verrà affiancato da Giulia Salemi. Si tratterà di un verso test, per capire se potrebbe essere questo lo show vincente su cui puntare nella fascia dell’access a settembre.

Si tratterebbe tuttavia di un ultimo banco di prova per Amadeus. In caso di ascolti non soddisfacenti infatti l’azienda potrebbe decidere di rivedere il rapporto lavorativo con il presentatore, che a quel punto sarebbe libero di guardarsi intorno. Proprio in queste settimane del resto pare che Mediaset stia corteggiando il conduttore, dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Si starebbero infatti cercando nuovi volti sia per il preserale che per l’access prime time.

Ama dunque potrebbe presto lasciare il Nove per spostarsi in Mediaset. Al momento tuttavia si tratta solo di ipotesi e di voci di corridoio e non è chiaro cosa accadrà.