Cosa succede tra Amanda e Stefano al Grande Fratello? Si sta creando un flirt? Alcune dichiarazioni di Mariavittoria a Jessica fanno pensare che ci sia qualcosa tra i due. Ma adesso facciamo chiarezza su come stanno realmente le cose.

Mariavittoria e le parole su una presunta relazione tra Amanda e Stefano

Nelle ultime ore sui social tutti parlando di un argomento riguardante il Grande Fratello e cioè Amanda e Stefano. Perché si parla di questi due concorrenti come coppia? Cosa è successo tra loro? E da dove nasce tutto questo? Tutto parte da Maria Vittoria e da alcune frasi dette a Jessica.

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini scrive un messaggio all’ex di una sua fan

In pratica sul divano c’erano Mariavittoria e Jessica e la prima ha detto: “No c’è qualcosa che…Amanda con Stefano”. Ed entrambe hanno fatto la faccia sconvolta, come se appunto tra i due fosse iniziato un flirt, una simpatia più profonda di una semplice amicizia e quindi avrebbe sorpreso molto. La sopresa ovviamente l’hanno avuta anche gli spettatori che hanno voluto vederci chiaro.

in che senso amanda e stefano?! 💀☠️#grandefratello pic.twitter.com/4F9e8ycblv — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) December 5, 2024

Indagando un po’ abbiamo scoperto che tra Amanda e Stefano non è al momento successo nulla. Come anche molti utenti riportano, i due si sono messi a parlare e a quanto pare si sono conosciuti un po’ meglio. Forse ad avvicinarli è stato il fatto di essere entrambi in nomination per l’ennesima volta. Però tra di loro ci sarebbe un semplice dialogo di convivenza e niente di più.

LEGGI ANCHE: Elton John ha rivelato di aver perso la vista

Non sappiamo quindi perché Mariavittoria abbia detto quella frase a Jessica. Molti utenti sui social stanno dicendo che lei abbia espresso della gelosia per un semplice dialogo e che questa cosa non va bene. Però ovviamente sono supposizioni dei fan, quindi vanno prese come tali. Magari nella prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 9 dicembre, capiremo meglio cosa sta accadendo.